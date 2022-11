Luego de la polémica decisión de dejar a Antofagasta sin poder disputar su partido con Palestino y así costarle el descenso a Primera B, el Tribunal de Disciplina de la ANFP vive un delicado momento. Los cuestionamientos no se han hecho esperar y este domingo Ángel Botto arremetió con todo.

En la última edición del programa Círculo Central, se abordó la salida de Cristián García de la Segunda Sala. Ahí, se leyó la carta en la que el ahora ex secretario revelaba sus razones para dar un paso al costado.

"Renuncia porque se sentía incómodo por la forma en que se desarrollaron los casos en la denuncia contra Antofagasta", explicaron antes de entrar en los detalles del documento.

"Se nos pidió citar a audiencia y siempre pensé que las reglas dan por lo menos una semana y no 24 horas. Aquí fue diferente porque debía definirse el campeonato, pero esas presiones no debían llegar a nosotros", detallaba.

Ante esto Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina, abordó las supuestas presiones recibidas, pese a que cada una es autónoma. "Nunca jamás y tampoco se me solicitó (dar explicaciones a la primera sala) (...) Lo que dice el señor García, no puedo estar más de acuerdo. Hecho de menos que no lo haya hecho antes, porque ha venido ocurriendo en los últimos años de manera reiterada".

"Primero, se violenta de manera grave el principio de autonomía que tiene el Tribunal de Disciplina y que corresponde a las dos salas. Ambas son, a su vez, independiente una de la otra, por lo tanto, ya el hecho de que el presidente de la Primera Sala concurra invitado o no a hacer relación o defensa del fallo constituye una aberración del contenido procesal y del debido proceso. Es violentado para uno de los clubes afectados", agregó.

Ahí, Ángel Botto detalló que con los cambios en el fútbol chileno han intentando usar las herramientas de la entidad para otros fines. "Esto comienza un poco antes, cuando a contar de la gestión de Mayne-Nicholls, la estructura de la ANFP cambia con la llegada de las Sociedades Anónimas y el Tribunal tiene que tomar decisiones sobre cosas que normalmente no lo hacía".

"Cosas de partidos, conductas de dirigentes… el Tribunal fue usado para resolver cosas de carácter administrativo y para que el uso de sus facultades diera la cara por temas administrativos. Yo rechacé una cantidad de denuncias importantes al directorio que iban en ese sentido: sacar desde el tribunal temas del directorio", añadió.

Ángel Botto insistió en este punto y señaló que ahora el Tribunal debe revisar temas "de contenido económico, porque el tribunal siempre ha tenido la facultad por disposición de estatutos, de definir la opción o suspensión de los clubes por incumplimiento de contenidos económicos. Eso que efectivamente el estatuto le daba al Tribunal, se transformó en una constante y el directorio en lugar de tomar medidas para controlar a los clubes en su gestión financiera, se sacaba el problema mandándolo al tribunal sabiendo que harían cumplir el reglamento y quedarían liberados".

Ya hablando específicamente de la supuesta presión desde la Primera Sala en el caso de Antofagasta, el ex presidente fue claro, calificándolo de "impresentable y lo lamento. Exequiel Segall fue un colaborador como secretario, no sé qué ha pasado cuando asumió su gestión hasta la fecha".

Además, Ángel Botto recalcó que el fallo contra Antofagasta debió tener más tiempo. "No es primera vez que ocurre en los últimos años. No corresponde, el Tribunal debe prescindir a cualquier presión, el reglamento da plazos y no puede someterse a presiones o conveniencias del directorio u otro interesado, para dar el debido proceso y sentencia de justicia".

Consultado por la posible influencia del directorio en las decisiones, el ex presidente llamó a las autoridades realizar una intervención. "En estricto rigor, tendrían que ser los propios clubes los que presenten un voto de censura para inhabilitar al actual tribunal y votar por uno nuevo. Ya más allá, veo un recurso de protección y veremos qué decide la Corte de Apelaciones y hasta el Ministerio de Justicia, que al final, es el que controla las corporaciones".

Finalmente, Ángel Botto reconoció que con todo esto, no es de extrañar que sean hasta los mismos clubes los que están influenciando los fallos en el fútbol chileno. "Esto es una opinión personal, pero creo que está pasando".