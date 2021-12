Universidad de Chile zafó de manera increíble de las garras del Fantasma de la B, generando alivio y alegría en el pueblo azul y dejando más de algún picado en el camino. Ese fue el caso de Marcelo Vega, quien desquitó todo su enojo contra su compañero de panel, Gonzalo Fouillioux.

Durante media hora la U estuvo en Primera B, pero gracias a un doblete de Cachila Arias (84', 90+3) y otro tanto de Junior Fernandes (90+4') lograron salvar la categoría ante un Unión La Calera sin reacción.

Fue precisamente por eso que Toby Vega fue implacable con Paqui Meneghini, y en medio de su ronda de notas decidió calificar al entrenador con nota 1, asegurando que “le falta la chaucha pa’l peso".

Fouillioux reaccionó rápidamente y cuestionó el comentario del ex Colo Colo. "¿Porque le dieron la vuelta el partido vas a decir que a un entrenador le falta la chaucha pa’l peso?".

“Lógico, si ya van varias veces. Es tu amigo, todo lo que quieras", respondió Vega para desatar un tenso round en vivo en el panel de Todos Somos Técnicos.

Manuel de Tezanos intentó intervenir para calmar la situación, pero igualmente el periodista y el otrora albo terminaron agarrándose del moño.

ASÍ FUE EL FEROZ ENCONTRÓN DE VEGA Y FOUILLIOUX:



-Fouillioux: No es mi amigo, no me faltes el respeto

-Vega: Yo no tengo amigos, entiendan. Yo me retiré hace rato

-Fouillioux: Marcelo, primero, me parece que le estás faltando el respeto...

-Vega: No, a nadie le falto el respeto yo

-Fouillioux: Me estás faltando el respeto a mí

-Vega: A nadie le falto el respeto, yo digo las notas y digo como dirigió

-Fouillioux: Me estás faltando el respeto a mí. Cuida tus palabras…

-Vega: ¿Y por qué?

-Fouillioux: Porque estás diciendo al aire que estoy defendiendo a alguien...

-Vega: Pero lo estás defendiendo

-Fouillioux: Sí, pero ten ojos con las cosas que dices al aire. Una cosa es la broma y otra diferente acusar mi amistad con un protagonista

-Vega: Defiéndelo, yo pongo la nota. A mí me contrataron para otra cosa

-Fouillioux: No nos metamos con cosas personales. Yo no te digo a ti quién es tu amigo

-Vega: ¡No tengo amigos!

-Fouillioux: Bueno, está bien. Pero no me manches.

-Vega: Después hablamos, terminando yo hablo contigo.

-Fouillioux: Está bien, yo digo, él fue el responsable de un mal partido de La Calera. De una campaña que ha venido bajando y también los jugadores. Pero decir uno que le falta una chaucha pa’l peso...

-Vega: Bueno, pero eso es un problema mío.

-Fouillioux: Pero déjame hablar. Acá estamos debatiendo Para mí no corresponde decir que un entrenador que está recién comenzando su carrera le falta la chaucha para el peso. Porque es un entrenador que lleva tres o cuatro años de carrera

-Vega: La está terminando su carrera. Porque no es técnico ya. No es técnico para grandes equipos. Ese es mi pensamiento.