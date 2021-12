No hay dudas que la derrota ante Unión Española de parte de Colo Colo mató varias ilusiones en los hinchas, en la pelea por el título que llevan ante Universidad Católica en el Campeonato Nacional. Si bien ahora dependen de resultados para seguir con el sueño, son muchos los que, de igual forma, le agradecen a Gustavo Quinteros.

Algo como el análisis que realizó el periodista Gonzalo Fouillioux, en el programa Todos somos técnicos de TNT Sports, donde asegura que lo que ha mostrado el equipo albo en esta temporada es digno de una corona.

"Es muy doloroso para Colo Colo perder un campeonato como este. Doloroso porque tenía la ventaja. Para mí, el año que ha hecho Gustavo Quinteros, el tiempo de Gustavo Quinteros en Colo Colo, vale tanto como un título local. Lo noto, lo percibo en la gente. Hay un agradecimiento muy especial de la gente y lo hace saber constantemente en el estadio, a través de las redes sociales, con este grupo de jugadores y con el entrenador", comenzó explicando el periodista.

Para Fouillioux no hay que olvidar que a principios de este año el club Popular estaba peleando la promoción con claras opciones de descender, por lo que lo que ha tenido que levantar hasta llegar a pelear por el título punto a punto con Católica es para aplaudir.

"Ha vivido de todo. Está bien que el título sea el cierre de una película increíble. Fue en febrero de este año lo del descenso y que cerrarlo y coronarlo con un título habría sido increíble. Si nos vamos al frío número, en Colo Colo ser segundo no se acuerda nadie, porque hay que ganar títulos, es el equipo más ganador de la historia. Pero el fútbol no son solo números. El fútbol y el vínculo emocional que tiene el hincha son precisamente eso, emociones. Cuánto te mueve la aguja, cuánto te transmite un equipo, un grupo de jugadores, un entrenador. Creo que este entrenador y este grupo a Colo Colo le transmite cosas, no solo por el resultado, por la manera de jugar que no le transmitía al hincha hace mucho tiempo", destaca Fouillioux.

Es por esto que el protagonista de todo lo que ha vivido el pueblo colocolino este año es Gustavo Quinteros, que desde su llegada comenzó a realizar los cambios necesarios para devolver a Colo Colo donde siempre debe estar.

"Para mí, Quinteros cambió el destino de Colo Colo, porque como institución estaba destinada a extender el desastroso momento deportivo que estaba viviendo, financiero todos peleandose con todos. Llega un tipo que cambia lo que el destino le tenía a Colo Colo, que era seguir con problemas y atando todo con alambre como lo venía haciendo hace cuatro años", precisó el periodista de TNT Sports.

Para Fouillioux no hay doble lectura, pese a que puede que no gane el título: "Te encuentras que en un año te salvaste del descenso, sacaste un montón de jugadores de la cantera que estaban perdidos, revalorizaste a todo el plantel, que ganaste Copa Chile, te metiste en fase de grupos de la Copa Libertadores, que le significó tres millones de dólares", cerró.