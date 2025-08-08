Bastante polémica trajo la noticia de que Joaquín Montecinos se negó a concentrar con O’Higgins el fin de semana pasado para el duelo ante La Calera, pues tenía la chance de ir a Colo Colo.

Su DT, Francisco Meneghini, fue claro en conferencia de prensa al señalar que aceptó la situación con una condición.

“Accedí inmediatamente a no considerarlo. Un jugador que hace ese planteo claramente no tiene el foco en el partido. Tras eso, tomé la decisión consensuada con los dirigentes, que entrene de forma diferenciada del plantel. Hasta que se cierre el libro de pases“, indicó el DT del cuadro de Rancagua.

La crítica a Francisco Meneghini porque hace lo mismo

Sebastián Roco habló en radio La Metro sobre esto y defendió a Joaquín Montecinos. Dice que Meneghini “la arregló” tras hablar de separar al jugador del primer equipo.

Roco asegura que Meneghini debió lavar la ropa sucia en casa

“Dijo que entrenaba apartado y ahí entra un tema legal, no puede entrenar en otro grupo. No puede estar en otra cancha. Hay reglas y leyes que se deben respetar, pero tengo mi visión en otra cosa”, señaló.

Indicó el ex defensa de Cobreloa que “los que hemos estado dentro del fútbol… a todos nos seduce ir a un equipo importante como Colo Colo. Si lo conversas en la interna no es perder el foco, es ser transparente“, señaló.

Luego dijo Roco que “se deben manejar internamente estas cosas, hablemos de los códigos de los técnicos” y señaló que el estratega hace lo mismo que Montecinos: hablar con otros clubes.

“Porque Meneghini en todos los mercados de pases, cuando faltan cinco fechas, aparece. Y nunca salía a hablar que ahí su equipo perdía el foco”, estableció.

“Entonces el DT por qué expone una situación, si todos sabemos que él hablaba con otros equipos, ¿ahí él no perdía el foco? O sea de qué estamos hablando”, dijo tajantemente.

Sentenció manifestando que “expones al jugador, eso se habla en la interna. Hay que ser consecuente, porque cuando te llamen otros equipos para dirigir, ¿ahí tú sí estás en el foco para dirigir a tu equipo? Para medirlo de la misma manera”.