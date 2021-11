Tras la derrota de la selección chilena ante Ecuador, el ex futbolista analizó el desempeño de los jugadores. Al King le cuestionó la expulsión, aunque el peor fue Machete.

La selección chilena nuevamente complicó sus opciones en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Este martes la Roja no pudo con Ecuador y terminó cayendo por 0-2 en un partido más que ingrato para el plantel.

Los pupilos de Martín Lasarte recibieron un gol sorprensivo cuando el partido recién comenzaba y, para colmo, vio la expulsión de Arturo Vidal por una accidental patada. Pero eso no sería lo único, ya que minutos más tarde Eugenio Mena y Alexis Sánchez dejarían la cancha lesionados, dejando al equipo con uno menos y sin sus figuras.

Las cosas no salieron en la primera mitad, pero el resto de jugadores que siguió en la cancha dejó la vida con tal de conseguir aunque fuese un empate. Sin embargo no hubo forma de derribar a los gigantes ecuatorianos, dejando escapar tres puntos que eran vitales para soñar con Qatar 2022.

Chile se complicó pero no tanto por su culpa, sino más bien por una jornada desafortunada en un día en el que nada resultó. Pero ahora queda levantarse para pensar en Argentina, el rival en enero próximo y al que hay que derrotar a toda costa.

Tras el partido, Marcelo Vega analizó en TNT Sports lo que fue el compromiso. Todo de la mano de sus ya tradicionales notas, las que generaron polémica en el estudio y también en redes sociales.

Entre los jugadores más destacados estuvieron Gary Medel, Gabriel Suazo y Joaquín Montecinos. El Pitbull se ganó el máximo elogio por su entrega en la cancha, mientras que el capitán de Colo Colo sumó aplausos por su aporte en un momento crítico. Al delantero, que entró con ganas, también lo puso en el podio, pese a la contraria de sus compañeros.

Aunque para los que quedaron abajo en la evaluación la crítica fue fuerte. Claudio Baeza, Jean Meneses y Arturo Vidal fueron los apuntados por el ex futbolista como los puntos bajos ante Ecuador. Al King, más allá de su expulsión, le cuestionó el no entender su importancia dentro del equipo.

Finalmente y quien sacó la peor parte fue Martín Lasarte, al que calificó con la peor nota y aseguró que se confundió a la hora de tomar decisiones.

Revisa las Notas del Toby Vega

Gary Medel: Juega bien atrás y al medio. La mejor nota junto con Claudio Bravo. 7.0

Gabrie Suazo: No era fácil entrar. Bien, enganchó, con personalidad. No es fácil estar en la selección y más en un partido como se dio. 6.3

Joaquin Montecinos: La echó a correr, encaró. Por lo menos lo que busco yo, no lo tuvimos en todo el partido. Tuvo tres balones. Chile no jugó bien. El poco tiempo que estuvo hizo mucho. 6.0

Claudio Baeza: No hizo un buen partido. Le coloco nota al rendimiento. 3.8

Jean Meneses: No es un mal jugador, pero lo utilizan más de marca que para jugar. Es atacante, juega arriba. Hay veces que viene de atrás y no le da el físico. No es los podía llegar en velocidad, es culpa de Lasarte ponerlo con los bailones de Ecuador. 2.8.

Arturo Vidal: No es por el juego, sino porque es el más importante en la selección hace años. Junto con Elías es el mejor en la historia. Sin él en cancha se hace más complicado todo. Todo es difícil, nos cuenta más. Es un referente y esa expulsión nos costó mucho. Cuando no está él, todo es diferente. Él mismo se da cuenta en el momento, cuando se va llorando. Entiende que es importante y por eso la nota. 2.0

Martin Lasarte: Hay cinco minutos que pierde con 9 jugadores en cancha. Iba a meter a Montecinos y después no, se confunde. Ecuador no se da cuenta, Isla va para allá a avisar. Marcelino pudo entrar en el primer tiempo, Montecinos va cuando no tienes ideas. Se confundió. 1.0

Recuerda que podrás ver todos los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo por Redgol. Sólo debes ingresar desde tu dispositivo conectado, a internet fija o wifi y en territorio chileno, para disfrutar gratis del fútbol con la mejor calidad de imagen y sonido.