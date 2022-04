Un verdadero terremoto sacudió recientemente al arbitraje chileno y sigue agudizando la profunda crisis que atraviesan ya que se dio a conocer que Javier Castrilli decidió expulsar a once jueces del fútbol nacional, entre los cuales destacan Julio Bascuñán, Piero Maza, Nicolás Gamboa, Cristian Garay, entre otros.

Una situación que no dejó a nadie indiferente y que despertó suspicacias entre varios que cuestionaron la decisión teniendo en cuenta que los réferis analizaban la opción de irse a paro, un grupo al que se unió Patricio Yáñez recientemente con una muy dura advertencia hacia el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

El ex seleccionado nacional sacó la voz en Deportes en Agricultura y comenzó señalando que “quiero pensar que su decisión forma parte una reestructuración. A Castrilli se le han dado atribuciones para mejorar el arbitraje nacional, y si eso en términos de salida de los árbitros obedece a este plan que tiene Castrilli está bien, estamos de acuerdo".

Eso sí, indicó que "pero si esto es una represalia Castrilli tiene que tomar el próximo vuelo para Argentina e irse del país y yo creo que casi lo mismo Pablo Milad", para después seguir con su ruda crítica.

Patricio Nazario se indingó y reconoció que "no puedo entender que aún la ANFP no de la cara en este tema. Ante una denuncia, anónima o no como dijo Castrilli, pero que después ya han ido apareciendo algunas caras, ¿y no tomar parte en esto? ¿Qué no dejen hablar a Castrilli? Eso me genera dudas”.

“Si hay una cuestión acá de pasar la factura con prácticas antisindicalistas, como ocurre muchas veces en nuestro país y en el fútbol, yo creo que es impresentable si es que es así. No hablan además, no dan la cara, es súper fácil así”, concluyó.

Tras eso, Cristián Caamaño también sacó la voz y se lanzó con todo. "Hasta ahora han habido tres situaciones gravísimas este año. La primera es la denuncia que hizo la revista Tribuna Andes con respecto a lo que ocurrió en el famoso partido de la promoción, el penal de Copiapó con Huachipato donde se revelan audios de una instrucción proveniente de Santiago y que sí o sí había que mantener la decisión del penal de Huachipato", partió.

"Lo segundo es la carta del sindicato de árbitros solicitando la renuncia de Castrilli y todo su equipo de trabajo, sin firma. Y la tercera es esta situación del despido", complementó para después profundizar.

"Yo creo que cuando tú haces una evaluación de los árbitros ya la haces a fin de año, o la haces una vez que va a arrancar un nuevo campeonato, pero cuando ya van transcurridas ocho fechas, cuando la mayoría de las decisiones en los partidos están siendo no cuestionados porque pueda haber mano negra detrás sino que por malas decisiones de los árbitros porque se están equivocando mucho, porque no hay criterio unificado, es una pésima señal que tengas que forzar ahora a otros chicos que ya están más abajo que los que estás utilizando para llenar los espacios", añade.

Y para concluir destaca que "aquí lo grave es que desde hace tres horas se conoció esta situación y no hay ninguna explicación. Me imagino que tiene que haber alguna explicación, espero, de tipo conductual en cuanto a trabajar, y no en cuanto a represalias, revanchismo y venganza”.