El ex árbitro argentino, Javier Castrilli, asumió en 20 octubre de 2021 en la Comisión de Árbitros de la ANFP en reemplazo de Jorge Osorio. Tras una amenaza de paro, hoy despidió a diez árbitros.

Terremoto en el arbitraje chileno. Este lunes el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli decidió despedir a diez jueces del fútbol profesional chileno, luego de que amenazaran con organizar un paro.

Los árbitros pretendían presionar para la salida del ex referee argentino quien asumió en su cargo el 21 de septiembre de 2021, haciendo sentir su presencia desde el primer día.

Desde un comienzo Castrilli fue resistido por algún sector del medio, pues se sospechaba que la ANFP lo quiso ir a buscar a Argentina para que tomara decisiones fuertes en Chile.

Cuando se supo la noticia de su arribo, el periodista trasandino Martín Liberman advirtió en sus redes sociales: "¡Pésimo árbitro! Qué mal eligieron en Chile".

En sus primeros días, tras ver un partido entre la UC y Melipilla criticó el uso del VAR en Chile: "Lo que más me interesa es el funcionamiento y la celeridad del VAR. No puede ser que tardemos cuatro minutos para resolver una jugada... Es un espectáculo que no se puede repetir".

El caso de Víctor Espinoza:

Más tarde, en octubre de 2021 Castrilli sumaba su primera polémica al criticar directamente al jugador de Wanderers Víctor Espinoza por una simulación que desembocó en la expulsión del delantero de la UC, Fernando Zampedri.

"¿Van a empezar a hablar de los jugadores? Perfecto, ningún problema. Pero cuando el jugador los critique de vuelta que no haya represalias", le respondió Jorge Valdivia en ESPN.

Luego, fue cuestionado por el mismo Sifup: “Para este Sindicato, el análisis público, apresurado e infundado hecho por el Sr. Castrilli, condicionó y propició la citación de oficio y el posterior castigo que este Tribunal impuso, a nuestro juicio erradamente, al Sr. Espinoza".

VAR en Huachipato vs Copiapó:

En la revancha de la promoción sumó otra controversia al darle la razón al árbitro, cuando cobró el segundo penal en el partido entre Huachipato y Copiapó por la revancha de la promoción: "Obviamente que luego del análisis se pudo constatar que la revisión que había hecho a través del VAR le daba la razón".

El Sifup le volvió a caer a través de Twitter: “Más allá del resultado y del profesionalismo de los 22 jugadores, el arbitraje fue una vergüenza. En un partido tan decisivo, después de tanto tiempo, es inaceptable lo que ocurrió en el CAP. ¿Dónde están los cambios de Javier Castrilli? Si queremos dejar dudas, éste es el camino”.

Y Castrilli les respondió: “Señores Sifup… los invito al diálogo. La pirotecnia verbal y la alimentación de la sospecha genera violencia. Por un fútbol sin violencia… hablemos”.

Despido de tres referees e Inspección de Trabajo:

A principios de marzo el ex árbitro argentino decidió despedir a tres jueces Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana, aduciendo que la determinación se tomaba debido a la edad de los profesionales.

“Estos árbitros son dados de baja por edad y rendimiento. Blanca estuvo dos años en Primera División en gestiones anteriores y ellos también decidieron bajarlo de categoría. Es un muchacho que ya tiene 40 años y por edad no podemos seguir trabajando en él. Nosotros queremos árbitros internacionales y esa falta de proyección nos lleva a tomar estas medidas”, explicó Castrilli.

No le salió gratis, pues una semana después cayó la Inspección del Trabajo en la ANFP por un presunto despido injustificado. "Nosotros, los tres árbitros, denunciamos e informamos las malas prácticas que ocurrieron. Se constituyen muchos antecedentes de infracciones y hay un despido injustificado”, revelaba Patricio Blanca.

Amenaza de paro:

Ahora, el Sindicato de Árbitro amenazó con un paro para forzar el despido de Castrilli. “La salida urgente de Castrilli, Osvaldo Talamilla y Braulio Arenas no es negociable”, señalaron en un comunicado. Esta amenaza derivó en que despidiera a otros diez árbitros: Julio Bascuñán, Cristian Garay, Nicolás Gamboa, Piero Maza, Felipe Jara, Claudio Urrutia, Felipe Jerez, Héctor Jona, Franco Arrué y Constanza Salinas.

La historia continúa...