La fecha 22 del Campeonato Nacional 2022 arranca este jueves 11 de septiembre, con Universidad Católica recibiendo a O'Higgins, pero el domingo 14 hay un compromiso que de seguro se robará todas las miradas: Colo Colo ante Palestino. Duelo que ya palpita Agustín Farías.

El mediocampista argentino nacionalizado chileno llegará junto al Tino Tino hasta el Estadio Monumental para medirse con el Cacique en un compromiso que tiene mucho en juego, ya que los albos quieren afirmarse en la cima y los árabes quieren entrar en zona de clasificación a Copa Libertadores. Por eso, la visita desde ya muestra los dientes.

Farías conversó en exclusiva con Paulo Flores y. RedGol en la antesala de la batalla que se disputará en Macul este fin de semana, y no se guardó los elogios. “Creo que el mejor equipo es Colo Colo, por lo que vienen haciendo, por el juego que tiene", apunta de entrada.

Desde antes que suene el pitazo inicial el ex Banfield ya vaticina que "va a ser un partido muy lindo". Eso sí, advierte que "tenemos el deseo de ir a buscar los tres puntos para poder estar más arriba y poder ir por un cupo de Copa Libertadores".

"Hoy lo tenemos muy cerca, pero también es verdad que los que nos siguen atrás están a 3 o 4 puntos, y queremos sacar los 3 puntos allá para que eso nos permita estar más arriba”, complementó Farías.

Con respecto a lo peleado -y entretenido- que se pondría el torneo del balompié criollo en caso de que saquen tres puntos de oro en su visita al Monumental, el volante apunta que “si vamos por los números, todos tenemos chances, pero también la realidad desde mi punto de vista es que Colo Colo está haciendo las cosas muy bien".

Tras eso, resalta que el equipo de Gustavo Quinteros "ha sacado una ventaja importante sobre del resto, y al parecer creemos que se va a encaminar para ser el candidato por el título, pero también hay equipos de atrás como Ñublense, que también está jugando bien, como Curicó, que viene sumando, y después seguimos nosotros también con la expectativa que tenemos de que hemos arrancado un buen semestre, y tenemos el deseo de poder agarrar un cupo a la Libertadores”.

Con respecto al último cruce que tuvieron, un rudo 5-0 con el que los albos pasaron por encima de los árabes, Farías destaca que "siempre los partidos con Colo Colo han sido muy parejos, sacando ese. Creo que cometimos muchos errores que no veníamos cometiendo, y justo ante un gran rival que le das una y es una ocasión de gol. Esperemos que este partido no pase lo mismo y que podamos pelear el partido hasta el final”.

"Nos pone felices estar ahí expectantes de poder agarrar un cupo en la Libertadores"

Agustín Farías lleva ya siete años en Palestino, interrumpidos por un paso por el APOEL de Chipre en la temporada 2017-18, y ha visto pasar varios cuerpos técnicos. Por eso, al ser consultado por Paulo Flores y RedGol sobre la importancia que ha tenido Gustavo Costas en este proceso es claro.

“Creo que este es un cuerpo técnico exigente, que nos exigen en cada partido y entrenamiento, y también la realidad es que se han dado resultados con victorias a favor nuestra muy seguidas, que eso nos permite hoy estar más arriba", explica.

"Ahora, la forma de trabajar no la hemos cambiado porque ha sido siempre la misma, con la diferencia de que ahora se han dado muchos resultados y claramente nos pones contentos y felices estar ahí expectantes de poder agarrar un cupo en la Libertadores, que es lo que deseamos”, complementó.

Al ser consultado por los artilleros del equipo, Maximiliano Salas y Bruno Barticciotto, que la rompen con su indiscutible talento en la cancha, Farías señala que “quizás eso nos faltó un poco el año pasado, tener gente con estas características".

"Somos un plantel muy corto, no tenemos mucha variante y creo que eso también ha pasado la cuenta en determinados partidos, ahora con la llegada de Salas y Barti nos han dado otro aire en la delantera, donde aprovechan cada situación de gol que tienen y han arrancado muy bien, ojalá que sigan así para que ayuden al equipo y también por su bien personal”, añade.

Para ir cerrando, el volante de 34 años y capitán de Palestino es consultado sobre si se quedará un tiempo más defendiendo la camiseta árabe. “La verdad es que hace siete años que estoy acá en el club, llegué en el 2015, y siempre hemos competido en copas internacionales, eso también hace lindo seguir acá", explicó.

"Conozco a la mayoría de las personas que trabajan acá, tengo una muy buena relación y mi deseo seguramente es seguir acá en Palestino, por mi parte por muchos años más o hasta que no sirva más y que me tengan que echar”, agrega.

¿Y se ve dando el salto de la cancha como jugador a la banca como DT? Claro. “Estoy por terminar el curso, el fútbol es muy cambiante y lo tengo muy claro, sé que el día que no sirva más me dirán 'Agustín hasta acá llegaste, te tienes que ir a tu casa’, pero hoy por hoy no pienso en eso, me siento bien, no he tenido lesiones, así que ojalá estar acá en el club por unos años más y estoy siempre a disposición del club”, concluyó.