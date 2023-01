Fernando Díaz ha sido un eterno detractor de los técnicos argentinos que llegan sin experiencia a dirigir a Chile, en especial tras el paso de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Por eso, el técnico de Coquimbo Unido dejó su "palito" en la antesala del estreno del Torneo de Verano ante Universidad de Chile, donde debutará Mauricio Pellegrino.

Díaz llamó la atención de Pellegrino en conferencia de prensa. "Antes que todo quiero darles la bienvenida a Mauricio y a su cuerpo técnico. Este es un país al que ha llegado mucho DT primerizo. Es bienvenido que llegue gente con trayectoria, ojalá que les vaya bien y tengan mucho éxito", sentenció el ex técnico de Liga de Quito, Cobreloa y Ñublense.

Pero el técnico de 61 años tenía mucho más que decir, y así lo refrendó en un diálogo mano a mano con Redgol en Coquimbo. "Es algo que siempre he dicho en mi trayectoria. Los clubes nuestros no tienen que ser experimentos para cuerpos técnicos", profundizó el ex arquero profesional.

Nano Díaz: "Que venga Pellegrino es como cuando en su momento llegó Bielsa o Sampaoli"



Pero más allá de la crítica, Fernando Díaz elogió la presencia de Mauricio Pellegrino en el fútbol chileno. "Creo que es algo para que todos aprendamos, que llegue Mauricio Pellegrino, o en su momento Jorge Sampaoli o Marcelo Bielsa, alguien que nos deje alguna enseñanza", subrayó el técnico coquimbano.

"De repente alguien que no tiene ningún mérito o trayectoria viene a hacer sus primeras armas. Yo creo que las primeras armas las tiene que hacer un técnico nacional o un jugador nacional. Traer a un jugador joven de afuera y tapar a alguien de acá, no debiera pasar", agregó el Nano.

Y no se detuvo. "Por eso que lleguen técnicos con trayectoria es muy interesante. Después que le vaya bien o mal es otro cuento, pero me parece que eso potencia el fútbol de cualquier país", culminó Fernando Díaz, quien en su currículum también registra pasos por Liga de Quito y Ñublense.

El duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile, que le dará el vamos al Torneo de Verano que se disputa en el estadio Francsco Sánchez Rumoroso, todavía cuenta con entradas a disposición de los hinchas, que se espera lleguen masivamente al estreno formal de la U de Pellegrino.