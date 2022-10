Deportes Antofagasta cumplía con su práctica de este martes 18 de octubre. Cuando de pronto todo se interrumpió porque los trabajadores del estadio Regional Calvo y Bascuñán llegaron corriendo al camarín en busca de ayuda a raíz de que había algunas personas saltando sobre los techos de los autos. Uno de los porteros que tienen los Pumas, Ignacio González, denunció esto a través de su cuenta de Twitter.

El Nacho atendió el llamado de Redgol para entregar más detalles de lo vivido esta jornada. "Los cancheros y la gente de acá se portaron un 7. Llegaron acá y nosotros salimos de inmediato, pero los tipos habían arrancado. Hubo un testigo que sacó una foto que compartí en las redes sociales", aseguró el golero en torno a una nueva situación que inquieta a los dirigidos por Javier Torrente.

"Son daños materiales, pero imagínate que esto sigue y pasa a que le haga daño a otra persona. Ahí se pone más grave, hubo antecedentes en Curicó con un colega", afirmó el portero surgido de las divisiones inferiores de Colo Colo en torno a lo ocurrido con Bayron Oyarzo, quien fue literalmente cogoteado por un fanático y con Fabián Cerda, quien afirmó haber recibido todo tipo de amenazas tras el empate 1-1 ante el Cacique que impidió la consagración alba en el estadio Monumental.

González agregó que "esto tiene que parar, no puede seguir uno viviendo con su inseguridad. Yo me llevo todo para la casa porque no sé si va a estar. Es como que si un oficinista se lleve el computador porque quizá se lo roban en la noche". De todas maneras, el ex guardavalla de Palestino y San Luis de Quillota no cree que sean simpatizantes del equipo los autores de esto.

"No pienso que sean hinchas, me costaría creerlo. Ellos son respetuosos, pese al mal momento que hemos tenido como equipo", apuntó el Nacho referente a la delicada posición que ocupa el cuadro antofagastino en el Campeonato Nacional 2022. "Decidí hacerlo público porque es lamentable, nos robaron tres veces y ahora le hacen daño a los vehículos. ¿Cuál es el paso que viene ahora? Son muchas las situaciones que han ocurrido", dijo también.

Nacho González deja la duda por el uso de estacionamientos

Deportes Antofagasta tuvo un nuevo inconveniente en esta temporada. Además de la denuncia que hizo el directorio de la ANFP por el fallido encuentro frente a Palestino, estos daños a los automóviles se suman a la lista de problemas que ha tenido el club durante esta temporada.

"Antes estacionábamos dentro del estadio, ahí queda con cuidadores, pero a principios de este año se comunicó que no podíamos dejarlos ahí, son estacionamientos que pasan vacíos", le comentó Ignacio González a Redgol.

Y agregó que "en 2020 y 2021 siempre estacionábamos ahí, nos mandaron a los estacionamientos al aire libre que tiene el estadio. Si tú me preguntas por qué no podemos estacionar adentro no tengo idea", sentenció el golero viñamarino de 32 años.