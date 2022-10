Arquero de Curicó Unido, Fabián Cerda, denuncia extorsión y amenazas de hinchas de Colo Colo: "Me dicen que si me pillan me van a matar"

El arquero de Curicó Unido y figura del lance de la última fecha ante Colo Colo (1-1) que postergó la coronación de los albos como campeones, Fabián Cerda, reconoció la existencia de amenazas de muerte y extorsión de parte de seguidores del conjunto popular. "Si no estás bien de la cabeza, esos mensajes te pueden sacar", explicó el golero.

En diálogo con radio ADN, el portero aseguró que fue intimidado por los mal llamados hinchas. "Tengo muchos mensajes de amenazas de parte de hinchas de Colo Colo, donde me han faltado el respeto y me dicen que si me pillan, me van a matar. No sé si la PDI pueda hacer algo", puntualizó el meta de 33 años.

Cerda detalló incluso una amenaza de corte personal antes del duelo del domingo pasado enel estadio Monumental. "Llegó un mensaje amenazándome, donde me decían que iban a subir fotos de mujeres que estuvieron conmigo y que se las iban a mandar a mi pareja. Me dio risa, porque no tengo pareja y estoy soltero", relató el golero maulino.

Sin embargo, el cuidatubos no quiere normalizar el tema. "Le dejé el visto, no le respondi (al autor del mensaje) y me dice 'tranquilo, si era una broma, que gane el mejor el fin de semana'. Imagínate lo que pudiera provocar ese mensaje si tuviera pareja... el tonto que está detrás no sabe lo que puede provocar", reflexionó Cerda.

Colo Colo perdió la oportunidad de consagrarse campeón en su estadio luego de igualar 1-1 con Curicó Unido en la fecha 27 del Campeonato Nacional. Gabriel Costa abrió la cuenta de penal en el primer tiempo (40'), pero tras cartón la visita encontró el empate a través de Diego Coelho (42').

Mientras el punto acerca a los maulinos a una inédita clasificación a Copa Libertadores, el Cacique tendrá una nueva chance de consagrarse campeón en la fecha 28, donde debe visitar a Coquimbo Unido en el puerto pirata. El partido no está programado, pero se debe jugar el sábado 22 o domingo 23 de octubre.