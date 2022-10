El otrora futbolista de Audax Italiano fue timonel del Sindicato de Futbolistas Profesionales durante tres años conversó con Redgol e hizo un diagnóstico que pone en duda el inicio de la campaña venidera en el balompié nacional. "Lamentablemente en nuestro país no se hacen las cosas sin presión", dijo Carlos Ramos.

Carlos Ramos, ex presidente del Sifup, pone en duda el inicio de la temporada 2023 en el fútbol chileno: "El fútbol no puede partir con todos los inconvenientes que ha tenido"

El fútbol chileno entró en la tierra de los asteriscos, un tema que Redgol en La Clave abordó en profundidad en su edición de este lunes 17 de octubre luego de un fin de semana que arrojó dos nuevos partidos reprogramados en la actividad: uno fue por la semifinal de ida de la Copa Chile entre la Universidad de Chile y la Unión Española.

Y el otro fue el cotejo válido por la 27° fecha del Campeonato Nacional 2022 entre Deportes Antofagasta y Palestino, que todavía sigue sin resolución, aunque desde el directorio de la ANFP decidieron denunciar a los "Pumas" para aplicar el artículo 23, que podría terminar con el cuadro nortino como perdedor del duelo por 3-0 por no haber tenido estadio para albergar el duelo.

Y Paulo Flores conversó con un ex futbolista de Audax Italiano, quien fue presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales durante tres años. "Está a la vista. Todos se van en intenciones, proyectos, partiendo desde la cabeza. Acá tenemos un complejo deportivo de antes del año 60, que es donde trabaja la selección chilena. No hemos sido capaces de cambiarlo para tener uno a la altura", introdujo el ex itálico, quien fue el timonel del Sifup desde 1994 a 1997.

"Muchas veces se trata de sacar ventaja deportiva. Esto es una realidad que está ocurriendo. La gran mayoría de los estadios son municipales, no propiedad de los clubes. Y no pueden decidir lo que ellos quieran. No se puede hacer nada a nivel macro", agregó Carlos Ramos, quien de todas maneras tiene un diagnóstico hecho.

Para él, "habla muy mal de la conducción del fútbol chileno en su conjunto. Acá es donde tiene que aparecer una federación de fútbol fuerte, con autonomía y que golpee la mesa. La Federación Chilena pertenece a la ANFP, está en el mismo círculo vicioso. No hay un real poder para dictar normas que obligue a los clubes a cumplir con el cuaderno de cargos".

"Está manoseado el tema de sentarse a una mesa, ya no creo en eso", lanzó Carlos Ramos en alusión a las charlas que Gamadiel García ha sostenido con la Dirección del Trabajo, la ANFP y el ministerio del Interior. "Lamentablemente en nuestro país no se hacen las cosas sin presión. No puede partir el fútbol con todos los inconvenientes que han tenido", sentenció.

"Se ha opacado la gran campaña de Colo Colo y la diferencia que tiene, ha ensuciado un poco el campeonato no jugar partidos, suspenderlos a última hora, lo que ha pasado con la violencia en los estadios, es asimilarlo al país con el tema de la delincuencia. Nadie hace nada, todos están amarrados a intereses personales y comerciales. Lo fundamental es el desarrollo del fútbol chileno, así como vamos difícilmente tendremos desarrollo. Vamos de mal en peor", fue el duro veredicto que compartió con Redgol el ex dirigente sindical de los futbolistas profesionales.