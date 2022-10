De darse los puntos por secretaría a Palestino, Antofagasta tendrá 90 minutos menos para cumplir la regla sub 21 y ya estaba complicado. De confirmarse el hecho, Los Pumas tendrán que jugar los tres partidos restantes casi por completos con al menos un juvenil.

Desde la ANFP informaron de forma oficial que Quilín denunciará a Deportes Antofagasta ante el Tribunal Autónomo de Disciplina por el partido contra Palestino programado para el reciente fin de semana, por la fecha 27 del Campeonato Nacional, y que no se disputó debido a los problemas que arrastran Los Pumas con la administración del estadio Calvo y Bascuñán.

"El Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha acordado, de manera unánime, denunciar al Club Deportes Antofagasta S.A.D.P. ante el Honorable Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 23, en relación al artículo 75, de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División, Temporada 2022", manifestaron desde Quilín.

Esto quiere decir, en palabras sencillas, que la ANFP exigirá que el partido se termine por secretaría con triunfo y tres puntos para Palestino, una situación que complica más a Antofagasta.

Cabe recordar que los nortinos marchan penúltimos en la tabla, en zona de descenso superando sólo a Coquimbo Unido por diferencia de goles. Desde el cuadro pirata y La Serena ya habían pedido los puntos para Palestino.

En caso de confirmarse los tres puntos para Palestino, el hecho no sólo supondrá el revés de no poder sumar para Antofagasta, sino que además podría perder unidades, complicado en la tabla de la regla sub 21.

El reglamento del Campeonato Nacional exige que los equipos completen el 70% de los minutos totales del torneo (2.700’ en los 30 partidos) con jugadores sub 21, es decir, 1.890’ como mínimo con un juvenil en cancha.

Tal como confirman desde Deportes Antofagasta, al cuadro puma le resta por cumplir 247 minutos. Con un partido menos, ahora el equipo nortino deberá cumplir al menos 83 minutos (82,33’) con un juvenil en cada uno de los tres partidos que restan del Campeonato Nacional.

De no cumplir con el total de los minutos sub 21, Antofagasta sufrirá la resta de tres puntos si cumple sólo entre 65.1 y 69.9% de los minutos o seis unidades en casi de quedar entre 60.1 y 65% del total, lo que significaría un golpe de nocaut en caso de salvarse del descenso sobre el terreno de juego.

De darse por terminado el partido ante Palestino, Antofagasta tendrá que cumplir los minutos sub 21 contra el tiempo como local ante Unión Española por la fecha 28, como visita contra Everton (29°) y cerrar el telón como anfitrión ante Universidad Católica (30°).