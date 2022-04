Nacho González patea al córner un posible interés de Colo Colo: "He sonado en equipos grandes, pero solamente me interesa darle lo mejor a Antofagasta"

Ignacio González volvió a al arco de Antofagasta, al ser titular ante Atlético Goianiense en Copa Sudamericana, partido donde cumplió una gran actuación en el triunfo del elenco Puma por 2-1.

En conversación con Redgol, señaló que "era el partido que estaba esperando, en la edición anterior de la Copa no me tocó jugarla y ahora tampoco empecé jugando, entonces este partido lo venía jugando en mi cabeza hace un año y dos meses prácticamente".

Agregó que por lo mismo tuvo un despertar feliz. "Sabía que se podía hacer historia logrando el primer triunfo del club como local en copas internaciones. Ahora nos mentalizamos en lo que toca en el torneo", manifestó.

Su buen rendimiento siempre lo pone en la órbita de los equipos grandes, algo alo que prefiere no darle mucha vuelta. "Referirme a otros equipos por la situación en la que estamos no corresponde. Es cierto que durante los últimos años que vengo sonando en equipos grandes, como Colo Colo y Universidad Católica, pero me mantengo firme en darle lo mejor a Antofagasta, merece todo mi respeto y quiero entregarle lo mejor a club. En diciembre veremos, ahí termino contrato", sostiene el canterano del Cacique.

De hecho es tajante en asegurar que "no tomaría una opción a mitad de año. Quiero dejar bien a Antofagasta, porque estamos en una situación complicada y lo que más quiero es salir de eso junto a mis compañeros. Ahí me enfoco, en eso me quiero centrar".

Al respecto, asegura que los Pumas tienen una desventaja constante. "Con todo lo que estamos viajando y jugando se hace complejo. Antofagasta es el equipo que más kilómetros hace en cada traslado, entonces igual nos ha tocado difícil. Pero estamos mentalizados para dejar lo mejor para el club", indica.

Finalmente, cree que el entrenador Diego Reveco tiene la llave para poder salir de la incómoda posición. "Conocemos a Diego, el DT interino, y estamos a muerte con él para sacar al club en esa incómoda posición", comentó en la previa del duelo que sostendrán ante O'Higgins el sábado al mediodía.