Deportes Antofagasta consiguió un agónico triunfo este miércoles por la Copa Sudamericana. Los Pumas derrotaron en el final por 2-1 al Atlético Goianiense y consiguieron su primera victoria en el torneo.

Después de los malos resultados con Juan Domingo Tolisano, la llegada de Diego Reveco hizo renacer a un equipo que se había preparado para el plano internacional. Y una de las grandes figuras de la noche fue Ignacio González, que pasó de cortado a brillar en la competencia.

El arquero fue clave para que Deportes Antofagasta mantuviera sus opciones ante el Atlético Goianiense. Nacho se lució dentro de la cancha con varios tapadones que dejaron con la boca abierta a los relatos y que les permiten seguir soñando con el pase a la próxima ronda.

A tal punto llegó la actuación, que en Sofascore fue calificado con un 9,0. Pero no solo eso, sino que dejó en las estadísticas un gol recibido, 11 atajadas, 14 pases precisos (60,9%), 6 de 15 balones en largo completados y 2 despejes.

"Estoy súper feliz por mis compañeros, logramos remontar ante un equipo muy bueno. Necesitábamos darle una alegría a la gente por los últimos resultados. Estoy feliz también por Diego Reveco, el técnico interino, que siempre nos hizo creer que era posible un triunfo", reconoció en diálogo con LUN.

Para Ignacio González, la intervención que más disfrutó fue la del inicio del encuentro, cuando contuvo en doble instancia y hasta con el rostro. "Me gustó la tapada doble, esa que primero me dio en la cara, porque fue al principio y me gustó mucho la del final. Por los momentos, empezando y terminando, son tapadas que terminan siendo muy relevantes".

El arquero no se queda ahí y saca pecho por lo importante que fue para el resultado. "Lo viví con todo, bastante feliz. Nos llegaron harto el primer tiempo, terminando el primer tiempo nos hacen el gol, pero hablé con mis compañeros dentro del camarín de que podíamos ganarlo".

Tras reconocer que su actuación estuvo llena de "tapadas que no sé cómo las saqué", el guardameta de los Pumas disfrutó de su revancha. "Lo esperé harto por lo que me había pasado en el club. No estaba siendo considerado. Ahora me llegó la oportunidad y me pilló preparado".

Ignacio González sigue estirando su gran momento cada vez que ha tenido que jugar con Deportes Antofagasta. La llegada de Diego Reveco le devolvió la titularidad y no quiere desaprovechar la oportunidad, para así soñar con un salto a uno de los grandes del país.

Eso sí, cabe recordar que el arquero ya superó los 360 minutos que pide el reglamento para cambiar de club a mitad de temporada, por lo que solo podría salir una vez finalice el torneo.

Revisa los tapadones de Ignacio González en la Copa Sudamericana en el triunfo de Antofagasta