El caso de Francisco Caamaño comienza a generar controversias dentro del fútbol chileno, donde Jorge Hevia asegura que un ex árbitro pasa a un equipo que está peleando el descenso, al menos, es sospechoso.

"¿Me permiten sospechar?": Coke Hevia entra en el debate por el ex árbitro que ahora es preparador físico en Coquimbo Unido

El arribo de Francisco Caamaño sigue generando dudas en el mundo del fútbol, donde el ex árbitro ahora figura como preparador físico de Coquimbo Unido, de la mano del técnico Fernando Díaz.

Hasta hace algún tiempo fue parte de la Comisión de Árbitros de la ANFP, donde ahora genera ruido, teniendo en cuenta de que los Piratas están peleando el descenso, en una nota que Redgol abrió las dudas.

Algo que no pasa desapercibido, donde Coke Hevia, en Pauta de Juego, también enciende las alarmas con algo que está sucediendo.

"Cuando asumió el Nano Díaz dije que parte de su cuerpo técnico estaba Francisco Caamaño, el ex árbitro. Entonces si va un ex árbitro a un club que pelea el descenso, que su dueño es un representante: ¿me permiten sospechar?", comenzó diciendo Hevia.

"Tan loco no es, considerando que hay una causa de arreglo de partidos pendientes. La ANFP se hace la tonta con esta cuestión, pero hay una causa de arreglo de partidos pendientes, hay un complot en el arbitraje que también se hicieron los jiles. Hay personajes que son dueños de clubes, representantes de jugadores y de casas de apuestas", enfatizó.

En ese sentido, asegura que hace tiempo no creía que este tipo de situaciones podrían llegar al fútbol chileno, pero con los últimos antecedentes asegura que todo puede pasar.

"Hoy día creo todo, me doy vuelta la chaqueta monumentalmente. Creo todo. Porque fui participe de la investigación de arreglos de partidos, las escuchas de testimonios, los teléfonos, vi los videos como burdamente se dejaban pasar goles. Fui parte de ver cómo el que se atrevió a denunciar fue apretado por la filtraciones de la fiscalía", explica Hevia.

Si bien no es malo que Caamaño pueda trabajar ejerciendo su función como preparador físico, deja en claro que se presta para sospecha.

"Hoy un ex árbitro es preparador físico y está en un cuerpo técnico. No está mal que así sea, no se puede quitar la libertad de trabajo. Pero en Argentina todavía están investigando la patada del jugador de Agropecuarios a Zebellos, que pagaba 50 veces. Alguien se forró. Una expulsión antes de los cinco minutos", finaliza y deja abierto el debate.