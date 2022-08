Coquimbo Unido nombró a Fernando Díazcomo su director técnico para reemplazar al argentino Patricio Graff a inicios de este mes. El Nano volvió a ser director técnico luego de tres años de ausencia. Y su regreso a las bancas incluyó una verdadera novedad al interior de su cuerpo técnico.

Esteban González es su ayudante y nada menos que Francisco Caamaño ocupa la función de preparador físico. ¿Quién era Caamaño? Además de profesor de Educación Física, operó como preparador físico de la Comision de Árbitros de la ANFP, instancia en la que puso fin a casi dos décadas vinculado al referato, para saltar al puerto pirata.

¿Algo incorrecto? No, nada. Pero Cobresal masculló la rabia en la derrota ante Coquimbo Unido, cuando Francisco Gilabert sancionó penal a favor de los albinaranjas y fue anulado por el VAR, a cargo de José Cabero, "íntimo amigo" de Caamaño. Centro de Juan Carlos Gaete a la mano de Federico Pereyra, el juez cobró a tres metros de la acción y luego echa pie atrás.

En la transmisión de TNT Sports, Claudio Palma dijo que la acción era "una mano clara de Pereyra". Juvenal Olmos agregó que "cada fin de semana nos muestran que estas son acciones del juego que se cobran. Estos penales sí se están cobrando de un tiempo a esta parte". Palma sospecha: "Lo discutió Coquimbo y hay llamado. Partido de VAR. Cuando el árbitro a tres metros determinó penal como que le entraron las dudas".

El controvertido audio del VAR en Coquimbo



Según el video del VAR difundido por la ANFP, no había espacio para dudas en los primeros 30 segundos de análisis. "Me parece muy abierta la mano", decían en la cabina. "Dame atrás, le pega en la pierna", se escucha también. Y Cabero argumenta que "me parece mano normal, no está ampliando volumen. El balón le golpea la mano". Pasan unos segundos y lanza la recomendación: "te invito a nuestro review por no penal".

"¿Por no penal?", consulta Gilabert, a quien le muestran la imagen que convenció a los integrantes del VAR para sugerir la rectificación de la sanción. "Veo la imagen, José (Cabero), la vi más amplia desde allá. Perfecto", apuntó el juez principal del cotejo. "¿Cómo reanudo? Balón a tierra al arquero, ¿no?", preguntó Gilabert. Le dan el sí y reinicia el encuentro el golero de los coquimbanos, Guillermo Orellana ante la incredulidad de los albinaranjas.

Eso molestó sobremanera a Gastón Lezcano, goleador del equipo y cuarto máximo artillero del Campeonato Nacional 2022. A través de sus historias de Instagram, el Gato dejó saber su gran molestia por el cambio en el cobro. "Y estuvimos a punto de parar el fútbol para que regresaran ellos. Que no se note tanto, gente", expresó el atacante argentino.

La crítica de Lezcano no tiene otra motivación más que recordar que Gilabert fue uno de los once jueces cesados por Javier Castrilli y reincorporados tras el despido del argentino. "Tan impresentable como todo lo que está ocurriendo ahora y que ocurrirá hasta que termine el torneo", le dijo a Redgol un alto dirigente del fútbol chileno.

El delicado historial de Francisco Caamaño



Francisco Caamaño es el preparador físico de Coquimbo Unido. Fue, hasta inicios de agosto el PF de la Comisión de Árbitros. Y un día después del anuncio oficial de su salida de la ANFP, asumió formalmente con Fernando Díaz en el cuadro pirata. Luego de su salida, el Área Física quedó comandada por Juan Pablo Araya.

Tiene una denuncia por malos tratos en su paso anterior. "Ha expresado diversas opiniones que denostan la condición femenina de las árbitras (cuestión que las mismas árbitras manifestaron a través de una carta a la Comisión de Arbitraje y no tuvieron respuesta)", denunció el Sindicato de Árbitros a principios de año.

Pero hay más. El profesor de Educación Física, según la acusación, "otorgó por varios años a miembros de la directiva del sindicato el pase físico para ser designados en partidos, a pesar de que no aprobaran los exámenes físicos". No es poco, ya que el hombre también visaba los exámenes para obtener la escarapela FIFA en el referato nacional.

Como si faltaran suspicacias, el mismo José Cabero fue designado para el duelo de este sábado entre Coquimbo Unido y O'Higgins. Pero en la extensa familia del fútbol ya están avisados y el arbitraje estará en la mira nuevamente, cuando aún no se repone de la visita de Mauricio Etcheverry a la Comisión de Árbitros de la ANFP.