Mauricio Pinilla pide minutos ante Colo Colo: “No hay partido más lindo para volver que en un clásico personal”

A pesar de que todos están enfocados en el inicio de las eliminatorias con el duelo de Uruguay-Chile, el fútbol chileno no tendrá descanso este fin de semana y uno de los encuentros que más morbo suma es el de Coquimbo Unido recibiendo al nuevo Colo Colo de Gustavo Quinteros.

En ese sentido, Mauricio Pinilla conversó con el CDF sobre este encuentro mencionando que está listo para volver a la acción, tras superar la lesión al tobillo, y que será especial por ser reconocido hincha de Universidad de Chile.

“Para mí siempre va a ser un clásico, eso nunca lo he escondido. Para mí jugar con Colo Colo es uno de los partidos más lindos que existen. Ojalá se pueda repetir lo del año pasado, sería ideal para nosotros”, partió comentando.

El delantero no suma minutos desde que se lesionó el tobillo en el partido ante Huachipato. (FOTO: Agencia Uno)

“Sabemos que no es fácil jugar ante Colo Colo, aunque venga en un momento complejo. Es un equipo que no recibe muchos goles, que trabaja muy bien su zona defensiva, psicológicamente no viene de un momento positivo, pero enfrentamos a Colo Colo”, agregó.

“Esperemos que no sea el partido de recuperación del Cacique. Nosotros estamos en un muy buen momento y vamos a tratar de alargar esa racha negativa de Colo Colo, lamentablemente, en beneficio de nuestra posición en la tabla”, complementó.

Al ser consultado sobre si está listo para volver a la cancha, expresó que “la motivación para enfrentar a Colo Colo nunca falta. No hay partido más lindo para volver que en un clásico personal y para la región también, es un partido muy importante, después del clásico ante La Serena".

"Estos partidos los ven todo el mundo, estamos en la vitrina de todo el país. Personal, física y futbolísticamente estoy muy bien y espero tener la oportunidad de poder entrar y ayudar a mi equipo a ganar”, sentenció.

Recordemos que el encuentro entre Piratas y Albos está programado para este viernes a las 18:00 horas, que será el debut oficial de Quinteros