Matías Donoso desató el festejo de O'Higgins con su primer gol con la camiseta celeste. El centrodelantero de 35 años no lo pensó mucho y sacó un potente disparo que fue a dar dentro del arco defendido por Cristóbal Campos, quien no pudo desviar la pelota pese a que logró tocarla. El ex ariete de Deportes Temuco se sacó la camiseta y festejó con mucha efusividad el tanto que les dio la victoria al equipo dirigido por Mariano Soso sobre una Universidad de Chile que se llena de dudas y bajas.

"Estoy contento, con mucha alegría porque llegué a un equipo grande, que tiene un grupo de jugadores extraordinarios, mucho compromiso, amor propio y por esta camiseta, por sobre todo un equipo sano. Nada es al azar, trabajamos mucho para este partido", manifestó Donoso en alusión al lugar que ocupan los rancagüinos en el Campeonato Nacional 2022, que marchan en el 7° puesto de la tabla gracias a 27 puntos.

Pero el ex Deportes Temuco no se quedó con eso. También tuvo palabras de gratitud por esta felicidad que vivió en el estadio El Teniente. "Me voy contento, dedico este triunfo a mi mujer, mi familia, mis hijos y todos quienes están cerca mío. Especialmente a toda la gente y a mis compañeros", expresó el ariete, quien fuera campeón con Cobresal bajo la tutela de Dalcio Giovagnoli.

El jugador nacido en San José de Maipo siguió con sus palabras. "Es importante, gracias a dios me tocó marcar. Estoy contento por cómo me han recibido, el apoyo que siento de mis compañeros. Es una alegría, espero seguir respondiendo a las expectativas de todos", cerró el ex Santiago Wanderers y Patronato de Argentina, quien tuvo más de algún duelo con Nery Domínguez, quien salió por una lesión muscular que dejó en problemas a los azules para el Superclásico 192.