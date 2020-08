Luis Jiménez y sus figuras para el Superclásico: Bolados por Colo Colo, Rodríguez y Montillo por la U

Recién está iniciando la semana, pero ya se está viviendo la previa del Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo, duelo programado para este domingo a las 14:00 horas, en el Estadio Nacional.

En ese sentido, Luis Jiménez conversó en exclusiva con RedGol sobre este partido y aseguró que no piensa mucho en ello, pues su único objetivo es ganar con Palestino.

“No me preocupo mucho de la U ni de Colo Colo. Espero que sea un buen partido y que gane el mejor. Me preocupa Palestino, quiero ganar, meternos arriba. Te digo la verdad, no me preocupo mucho”, explicó.

Al ser consultado si tiene alguna preferencia, ya sea por un familiar o un amigo, mencionó que “no tengo preferencias. Mi familia está dividida, porque los más jóvenes son todos de la U y los más viejos son de Colo Colo. De hecho, mi hijo es chuncho, pero igual apoya a Palestino”.

Finalmente, se refirió a quiénes son candidatos para ser la figura del encuentro y señaló que “en Colo Colo me gusta mucho lo que está haciendo (Marcos) Bolados, es un jugador con mucho potencial y que en cualquier momento puede desequilibrar, que puede meter un gol o un pase gol”.

El volante señaló que su única preocupación es Palestino. (FOTO: Agencia Uno)

“En tanto, en la U me gusta Matías Rodríguez, es un defensor muy rato, porque tiene mucho gol, mucha llegada y es muy peligroso. Además, como bonus, está (Walter) Montillo, quien es un jugador diferente”, sentenció.

Recordemos que para el Superclásico los Azules llegan con un mejor presente, pues llega de empatar con Palestino y está en la cuarta posición con 15 puntos. En el caso de Colo Colo, este viene de perder ante Santiago Wanderers y ubicado en el decimotercer lugar con siete unidades.