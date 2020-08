Leonel Herrera pide a Julio Barroso: "Sabemos que Insaurralde y Zaldivia son jugadores mediocres"

Nadie en el mundo de Colo Colo esperaba partir con una derrota la reanudación del Torneo Nacional. Es más, el propio presidente de la concesionaria Blanco y Negro, Aníbal Mosa, declaró un día antes del partido ante Santiago Wanderers, que iban a cazar al líder.

Luego de la derrota 3-2 con los caturros, hay muchas dudas de cómo llegará la tienda alba al Estadio Nacional para enfrentar a su archirrival, Universidad de Chile.

Uno que alzó la voz fue Leonel Herrera, insigne defensa del Colo Colo 1973 y que criticó duramente el rendimiento de dos jugadores del cacique.

"Sabemos que Insaurralde y Zaldivia son jugadores mediocres que no tienen capacidad futbolística. No se puede dejar a (Julio) Barroso afuera, y pese a que está lento, no se le puede dejar afuera. Hubo un mal trabajo en la previa", aseguró en conversación con Radio Cooperativa.

Al parecer el Chuflinga no quedó contento en lo absoluto con la última línea de Colo Colo, porque también criticó a Gabriel Suazo.

"Suazo venía acostumbrado a jugar en el mediocampo, y volvió a ser lateral y aunque en sus inicios jugó mucho ahí, no es lo mismo volver a esa posición después de jugar en el medio", cerró.