El presidente de la ANFP, Pablo Milad, dijo públicamente que ya se había realizado una investigación interna, ante supuestas irregularidades en un penal de la Promoción que se jugó entre Huachipato vs. Deportes Copiapó. En ese sentido, el mandamás aseguró tener todas las pruebas y que no había pasado nada raro, algo que va en contra de las declaraciones de los jueces en esta jornada.

La declaración que complica a Pablo Milad sobre la investigación interna del VAR en el partido entre Huachipato vs. Deportes Copiapó en la Promoción

En la jornada del martes el presidente de la ANFP, Pablo Milad, arribó a Chile luego de su participación del sorteo Mundial Qatar 2022, además de importantes reuniones de la Conmebol, donde el dirigente chileno fue protagonista.

En su llegada, Milad tuvo conversaciones con la prensa, donde tocó el tema sobre la denuncia realizada por la revista Tribuna Andes, que entregó información sobre un supuesto arreglo de partido en la Promoción entre Huachipato vs Deportes Copiapó.

Todo, por un penal cobrado por Francisco Gilabert, donde fue llamado por el VAR, donde estaban Cristián Droguett y Loreto Toloza. Si bien queda claro que no era cobro y se iba a proceder a un tiro de esquina, según la información, un llamado desde Santiago hizo revertir la situación decretando el lanzamiento desde los 12 pasos a favor de los acereros.

Algo que estaba siendo investigado por la ANFP, donde el propio Pablo Milad asumió la vocería para dejar en claro la situación desde su vereda.

"La denuncia fue investigada. Llegó hace mucho tiempo a la ANFP, de manera anónima, se hizo la investigación interna completa, con declaraciones firmadas, donde no existe la veracidad de lo que dijo tu colega en la radio. Si él tiene pruebas ojalá que las presente. Pero de lo que dijo Gilabert, lo que dijo la gente del VAR y todos los del sistema tema técnico, no hay ningún antecedente que diga que fue dirigido un cobro para ese penal", comentó tajantemente en su arribo al país.

Pero los colegas no quedaron satisfechos, puesto que en radio ADN manejaban la versión de los árbitros, lo que merecía una explicación mayor. Algo que, inmediatamente molestó a Milad.

"Él dice que no lo llamaron. Esto no es un servicio público. El fútbol es público, pero la entidad es privada. Si quieres ir personalmente encantado te lo muestro, pero no te voy a pasar una copia. Lo ves, la firma, encantado. Si un tribunal lo pide tenemos las declaraciones, pero la investigación interna ya se hizo", aseguró Milad.

Esto va en contra de las declaraciones de los árbitros que han puesto sobre la mesa en radio ADN, donde tanto Francisco Gilabert y Cristián Droguett confirmaron que hubo llamados desde Santiago para intervenir.