La confesión de Ronald Fuentes: “Nunca voy a dirigir a Colo Colo, pero en la UC tengo la esperanza que sí”

El actual técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, en una extendida conversación con el programa Despelotados confesó que nunca asumiría la banca técnica de Colo Colo, pero que sí aceptaría dirigir a Universidad Católica.

“(Dirigir en) Colo Colo por ningún motivo, Católica sí. De Colo Colo nunca me van a llamar, pero de Universidad Católica tengo la esperanza que sí lo hagan” reconoció el estratega.

Pero eso no fue todo, porque también admitió que cuenta con la experiencia y la capacidad técnica para asumir la banca de la Selección Chilena, siempre que esta esté disponible y se la ofrezca la ANFP.

Fuentes admitió que nunca sería DT del Cacique, porque cree que nunca lo van a llamar. (FOTO: Agencia Uno)

“Tengo la capacidad para trabajar en la Selección Chilena y creo que lo he demostrado en los equipos que he manejado, siempre he logrado éxitos. Por eso, siento que he crecido como entrenador y puedo llegar a la Selección”, mencionó.

Recordemos que Fuentes ha sido técnico de Deportes Melipilla (2007 - 2008), Iberia en dos periodos (2009-09 y 2012-14), Universidad de Concepción (2015 - 2016) y Unión Española (2019 a la fecha), además de ser gerente técnico de Universidad de Chile.

Dentro de su palmarés como DT suma tres torneos de Segunda División con Iberia y una Copa Chile con el campanil. (2014-2015).