Kike Acuña debuta como DT en las inferiores de Unión San Felipe: "Seré cariñoso con mis jugadores, no voy a cambiar mi personalidad"

Jorge Acuña cumplió uno de sus sueños en el fútbol. Tras su retiro, el Kike había asegurado que quería ser entrenador y algún día llegar a dirigir a la selección chilena.

Es así como el ex jugador se hizo cargo de la Sub 17 de Unión San Felipe, equipo en el que justamente se retiró. Este lunes a las ocho de la mañana comenzó a dirigir.

"Estuve dos años estudiando, hice mi práctica y ahora estoy ansioso, es algo nuevo, otra etapa en mi vida", señaló el Kike en conversación con Las Últimas Noticias mientras veía el encuentro entre el Uní-Uní ante Melipilla en la liguilla.

Sobre su rol como estratega, Acuña señaló que "pese a tener 21 años jugando fútbol, pararse frente a unos jóvenes no es para nada fácil. Seré cariñoso con mis jugadores, no voy a cambiar nada de mi personalidad. Seré como DT igual como soy siempre, un tipo alegre (...) Remaremos hacia el mismo lado para ser campeones".

Finalmente, dejó una frase para la motivación de sus jugadores e hizo oídos sordos por críticas a su pasado: "Haré un buen trabajo y convenceré a los jugadores de que pueden ganarle a cualquiera".

"No me importaban cuando me portaba mal (críticas), menos me van a impoertar ahora que me porto excelente. Me reí siempre de las cosas que me gritaban y más me voy a reír ahora. Estoy feliz y el resto me da lo mismo", sentenció.