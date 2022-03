Jorge Vargas es uno de los futbolistas chilenos que más sabe lo que significa jugar en Italia. Potencia tuvo una larga trayectoria desde su llegada en 1999 a la Reggina, transformándose en voz autorizada para analizar el Calcio.

En conversación con RedGol, el ex defensor analizó el presente de los jugadores chilenos en la Serie A, destacando el nivel de Gary Medel con el Bologna por sobre el resto. "Es el más regular. Juega toda la semana de titular, lo hace siempre bastante bien. El equipo es mediocre, no logra atacar mucho, juegan casi todo para poder aguantar (...) Vi el partido con Salernitana y pudieron ganar, hubo pocos errores defensivos".

Pero no solo el Pitbull fue tema para Jorge Vargas. El presente de Alexis Sánchez y Arturo Vidal también le preocupa al ex zaguero. "Tienen muchos más partidos, pero el técnico está confundido. Hace un mes no ganan y se les complicó el campeonato cuando lo tenían cerrado. Es difícil analizarlos a los dos, he visto los partidos y lo han hecho bien lo poco que han jugado".

Además de los referentes de la Roja, también están los llamados al recambio. Uno de ellos es Pablo Galdames, que la ha tenido difícil desde su arribo al Genoa. "Es el que queda con más falta de fútbol junto a Vidal en el Inter".

Otro de los jugadores de proyección es Luis Rojas, que hace semanas se transformó en refuerzo del Bologna. "Es poco, ha jugado muy poco. Ahora me llama la atención que fuera a primera en Bologna, pero no está ni en la banca. Es complicada su situación".

Tirón de orejas a la U por Larrivey

Uno de los nombres más importantes del fútbol chileno el año pasado fue Joaquín Larrivey. El delantero se las arregló para destacar en el peor momento de la U y fue uno de los goleadores, aunque no logró seguir en el club.

Tras ello, el Bati partió al Cosenza de la segunda división de Italia y este fin de semana aportó con el gol del triunfo ante el Alessandria. Para Jorge Vargas, los Azules cometieron un error al dejarlo partir. "Con un rival directo, tenían un partido perdido y se volcaron en ofensiva para darlo vuelta. Entró muy bien, aguantó, se creó ocasiones, tiró el penal. Se nota que es un experto, el Cosenza está complicado, pero llama la atención que un jugador como él no quedara en la U".

Para cerrar, Potencia insistió en que el Bulla debió apostar por los goles de Larrivey. "Es un torneo competitivo, físico. Le acomoda bien, pero por su edad hubiera seguido haciendo diferencias en el fútbol chileno. La U perdió un gran delantero este campeonato", sentenció.