Jonathan Benítez tras empate de Palestino ante la U de Dudamel: "Nos vamos un poco dolidos por no conseguir el triunfo"

Palestino recibió a Universidad de Chile en el estadio municipal de La Cisterna en el marco de la décima jornada del Campeonato Nacional, logrando un deslucido empate sin goles pese a que los Árabes mostraron pasajes de superioridad ante los pupilos de Rafael Dudamel.

La escuadra de José Luis Sierra estaba ilusionada con sumar de a tres en casa para comenzar a salir de la parte baja de la tabla, mientras que los azules esperaban conseguir un triunfo en el que fue el último partido de Dudamel en el banco de la U.

Pese a las ganas de ganar de ambos elencos, la historia en la cancha fue otra y Palestino y loas chunchos no se sacaron ventajas, repartiendo puntos en un agridulce encuentro que no dejó a nadie satisfecho.

Jonathan Benítez, puntero del Tino Tino, habló un vez finalizado el partido, dejando en claro que los locales no quedaron felices ni conformes con el resultado del duelo ante los azules:

"Nos vamos un poco dolidos por no conseguir el triunfo. No hicimos un mal partido... se intentó, hemos mejorado la actitud, pero no podemos hacer los goles", explicó ofuscado a TNT Sports.