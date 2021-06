Rafael Dudamel se despide de Universidad de Chile: "Me voy en paz y tranquilo, aunque no era lo que esperaba"

Universidad de Chile salvó un empate en su visita a La Cisterna al empatar sin goles con Palestino en lo que fue el último partido de Rafel Dudamel en la banca universitaria.

Luego de finalizado el partido, el entrenador venezolano reconoció en conversación con TNT que no seguirá siendo el estratega de la U y entregó sus impresiones respecto a su partida.

"Lo viví con tristeza, no era lo planteado cuando llegamos a Chile. Hoy quiero compartir cómo me voy, nos vamos en paz, tranquilos. Felices no, imaginábamos dando la vuelta olímpica a final de temporada por el trabajo, pues nos dimos por completo. Nos entregamos al máximo. Lo mismo le pedí a los futbolistas, no tengo duda de su entrega", afirmó.

Rafael dirigió su último partido en la banca de Universidad de Chile (Agencia Uno)

Agregando que "no siempre se ve el trabajo en resultados. El primer objetivo se cumplió, salvar del descenso, la segunda se interrumpe, no era lo que todos queríamos. Pero los resultados mandan. Tengo palabras de agradecimiento para la institución, grandes seres humanos. A la distancia les voy a desear los triunfos".

Respecto al trato que le dio el medio periodístico, Dudamel cree que "aprendí de la crítica respetuosa. Mi familia son las piernas y el corazón que me ha mantenido firme, para levantarme con ilusión y ganas".

Sobre el empate ante Palestino, el Llanero declara que "hablar hoy del partido y analizarlo desde los componentes emocionales por la semana previa no es el contexto real. Solo tengo palabras de agradecimiento por la actitud de los jugadores, habiendo tenido tantas turbulencias no era fácil. Dieron una respuesta seria y profesional, digna de admirar".