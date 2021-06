Universidad de Chile vs Palestino | Ver EN VIVO a universitarios y árabes por la 10º jornada del Campeonato Nacional

La partida de Rafael Dudamel desde el banco azul ya es una realidad. Tras malos resultados y no poder mostrar un identidad de juego, el entrenador venezolano se va de la U dejando malas sensaciones. En el mejor de los casos se despediría con un triunfo este fin de semana ante Palestino para irse con un buen recuerdo.

Ya no va más, no solo el entrenador, sino que gran parte de la gerencia del club. Carlos Heller vendió su parte de Azul Azul y todo indica a vientos de cambio en la tienda laica. Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg ya no estarán en la gerencia deportiva, por lo que la reestructuración es total.

Pero hay que volver al fútbol, que es donde más importan los resultados. La caída ante Audax Italiano fue la segunda consecutiva, con lo que la U se hundió al decimosegundo lugar con 11 puntos. Ante Palestino tienen la opción de sumar y no perderle el rastro a los punteros, ya que solo están a cinco unidades.

Después de esta fecha, el Campeonato Nacional tendrá un receso debido a la Copa América Brasil 2021. El retorno a las canchas está estipulado para mediados de julio, algo que le viene bien tanto al equipo como a los nuevos dirigentes. Tendrán tiempo para trabajar en ideas nuevas y más importante, que el nuevo entrenador se familiarice con su equipo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Palestino por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vs Palestino juegan este sábado 5 de junio a las 15:30 hrs de Chile.

Muchos malos ratos han vivido los azules esta temporada. Muy pocos positivos son los que se lleva Rafael Dudamel tras casi seis meses como entrenador. (Foto: Agencia Uno)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad de Chile vs Palestino?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports, TNT Sports GO y en Zapping.