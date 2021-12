Joaquín Montecinos está viviendo el mejor momento de su carrera tras convertirse en una de las revelaciones del Campeonato Nacional. Por lo mismo, el extremo de Audax Italiano no esconde su ilusión por llegar a la élite.

El jugador de 26 años viajó a Estados Unidos para regalonearse con unas merecidas vacaciones tras un arduo año con los itálicos y la selección chilena, buscando recargar pilas para pensar en su futuro.

Son varios los equipos de Chile y el extranjero que miran con buenos ojos a Montecinos y el jugador lo sabe, por lo que no se cierra a ninguna eventual chance de partir según confesó a LUN.

"Estoy dispuesto a ir a cualquier club que me dé la posibilidad de seguir creciendo", aseguró Joaco.

De paso, el hijo del Pelado Montecinos hizo una reflexión en torno a sus maneras dentro de la cancha, apuntando a mejorar en diversos aspectos. "Quiero cambiar a veces esas revoluciones a mil".

"Yo soy así, pero debo aprender a manejar algunas situaciones, discutir menos con los árbitros y con los rivales", reconoció.

El extremo agregó que también espera "mejorar en la toma de decisiones. A veces uno puede errar por un segundo que se demoró en sacar el centro o dio el pase un metro más largo".

Por último, Joaquín Montecinos hizo un balance de su 2021. "Terminé agotado el año, sobre todo en los últimos partidos con Audax, ahí tuve un momento de pausa y vino la gira con la selección, entonces llegué con mucha más energía".

"Son muchos años en que he descansado poco, me he dedicado a trabajar. En estos días me desconecté del fútbol pero estoy en una de las etapas más lindas de mi vida. Siempre he querido llegar a la elite", concluyó.