Martín Lasarte se mostró sumamente satisfecho en el balance final de la gira por Norteamérica de la selección chilena. El técnico de la Roja valoró la opción que tuvieron varios novatos y proyectó sus actuaciones al futuro del combinado nacional, incluso las próximas eliminatorias.

"Si lo vamos a medir solamente con los duelos de las eliminatorias, hoy es medio prematuro. Pero hay jugadores que han vuelto a ratificar que están en condiciones de pelear un lugar, o por lo menos de estar aptos para ser tenidos en cuenta frente a alguna dificultad", explicó el DT.

Chile se enfrentará con Argentina y Bolivia el 27 de enero y el 1 de diciembre respectivamente, en encuentros claves para el desenlace de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022; y Lasarte ya sabe a quién puede echar mano para reforzar a la Generación Dorada.

"Hay otros jugadores que particularmente yo conocía menos o que no había visto jugar, y realmente nos han demostrado que están capacitados para poder competir. En algunos casos puntuales me quedo con una sensación muy buena", valoró el estratega.

La tarea para la Roja del Futuro



Pero al margen de la presencia de estos elementos en la selección chilena estelar, Martín Lasarte cree que la proyección de su trabajo puede traer grandes beneficios para todos los actores. Por eso, hará algunas sugerencias para poner en práctica.

"Hay algunos jugadores que deben trabajar en algunas facetas de su juego e incluso en su físico para poder competir a gran nivel. Pero lo demás, lo tienen todo. Es un hecho muy importante, lo voy a hablar con ellos, lo voy a hablar con sus entrenadores", anunció Machete.

De todas formas, el uruguayo aclaró que se trata "simplemente de un aporte. No pretendo hacerle un plan a nadie, sólo tratar de que se entienda, de que sea favorable para el jugador, para el club y para la selección chilena. Ese es el deseo que todos tenemos", clarificó.

En ese sentido, Lasarte advirtió que todo "formaba parte de la idea de tratar de observar jugadores. Hay algunos que habían ingresado pocos minutos el otro día (contra México), a veces no es justo. De hecho, no hemos sido justos, hay jugadores que no han jugado. Pero bueno, la idea era esta, tratar de competir, de ver, de observar", sentenció.

El balance del partido de Martín Lasarte



En su análisis de la victoria de Chile sobre El Salvador en Los Angeles, el técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, subrayó que "nuevamente el equipo se comportó bien en líneas generales, más allá de las modificaciones".

"En el primer tiempo empezamos más o menos, después mejoramos. Tuvimos un lapso de diez o doce minutos bastante complicados en la segunda parte, el peor momento", relató el estratega uruguayo.

Pero el desenlace le dio la victoria a la Roja: "Supimos sufrir, pero después el equipo tomó aire y supo levantar, como nos pasó contra México: terminamos bien el recorrido final del partido y obtuvimos además el gol".

