Ñublense ha incorporado varios jugadores para afrontar la temporada 2023, en la que además de la Copa Chile y el Campeonato Nacional, participarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para eso, la escuadra chillaneja ya confirmó a varios refuerzos: uno fue Andrés Vilches, delantero que llegó desde Palestino. Y otro fue Bayron Oyarzo, quien dejó Curicó Unido para enrolarse en los Diablos Rojos. Juan Córdova y Juan Leiva también se sumaron a la plantilla.

Eso sí, también sufrieron algunas bajas, pues Matías Moya fue presentado oficialmente en Colo Colo y Nicolás Guerra avanza para concretar su retorno a Universidad de Chile. Por cierto, en la plana mayor ñublensina buscan dos defensores centrales para reforzar la última línea, aunque también ratificaron la renovación del vínculo de Enzo Guerrero, uno que seguirá a las órdenes de Jaime García.

Uno de los nombres que la plana mayor del club tiene apuntado en la carpeta es el de Lucas Abascia, zaguero de 27 años que milita en el Deportivo Morón en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol de Argentina. En el Gallo disputó 34 cotejos este año. Anotó un gol y recibió 12 tarjetas amarillas.

En una conversación con el programa Dimensión Deportiva de la radio La Discusión, el popular Chacalito fue consultado abiertamente por el ex marcador central de Sportivo Las Parejas. "Lucas Abascia, un central argentino de gran juego aéreo. ¿Le suena?", interrogó el periodista Benjamín Pavez al entrenador cartagenino.

"Deja ponerme el gorro para atrás. Qué impresionante. ¿Puedo ser sincero? Me pongo el gorro para atrás cuando estoy incómodo. No puede ser. Te voy a decir eso no más", dijo García, para dejar clarísimo que el tema le genera evidente molestia. Pero el defensor está a punto de cerrar su llegada a la Región del Ñuble.

El ex adiestrador de Santiago Morning agregó que "me echan la culpa a mí, ah, son increíbles. No me quiero meter más a fondo, déjalo hasta ahí no más. No sé si llega Abascia u otro, no me entero ni yo y te enteras tú. Pero cámbiame de tema", fue la enojada respuesta del otrora defensor central de San Antonio Unido.