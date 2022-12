Nicolás Guerra ya pasó los exámenes médicos en Universidad de Chile, que recomprará al atacante de 23 años que surgió del semillero del club. "Me faltaba demostrar y encontrarme conmigo", dijo el jugador de su paso por Ñublense.

Nico Guerra no da más de alegría por su inminente regreso a la U: "Necesitaba esta oportunidad"

Nicolás Guerra está a punto de firmar su regreso a Universidad de Chile. Es más, el delantero de 23 años ya se realizó los exámenes médicos para poner la rúbrica en un contrato que se extenderá por tres temporadas. Todo eso se dará luego de que el atacante surgido del semillero de la U estuviera dos campañas en Ñublense, donde anotó ocho goles en el Campeonato Nacional 2022 y 11 en el 2021.

Ese desempeño llamó la atención de la gerencia deportiva de Azul Azul, que lo tiene casi asegurado como refuerzo para afrontar el venidero año. "Mi paso en la U, si bien al principio fue muy bueno, soy autocrítico y tuve partidos bajos. Creo que a lo mejor me faltaba donde poder demostrar y poder de nuevo encontrarme conmigo", expresó el jugador en una conversación con ESPN Chile.

"Fue positiva esa decisión, fui a un club donde me entregaron mucho amor y respeto", dijo el Nico en alusión a su estadía en los Diablos Rojos, subcampeones del Campeonato Nacional 2022. Con Jaime García en la dirección técnica, el ariete que mide un metro y 74 centímetros volvió a mostrar buenas actuaciones en la cancha.

"No hay nada cerrado, pero cuando se presentó la oportunidad me puse demasiado contento. Es algo que quería, que necesitaba esta oportunidad. Si me toca, queda demostrar en la cancha. Donde vale. Lo que sea, será lo mejor", apuntó Nicolás Guerra, quien precisó que a día de hoy, martes 20 de diciembre, todavía pertenece a Ñublense.

Guerra se sumará a Leo Fernández: ¿Chorri y Ronnie seguirán?

El Nico Guerra tiene todo acordado para integrarse al plantel de la U que dirige el argentino Mauricio Pellegrino. Así las cosas, el atacante se sumará al delantero argentino Leandro Fernández, otra nueva carta ofensiva que tendrá el DT trasandino por el que apostó la gerencia deportiva que encabeza Manuel Mayo.

Pero cuando se confirme el regreso del Kun al Centro Deportivo Azul de inmediato surgirá la pregunta: ¿qué pasará con Ronnie Fernández y Cristian Palacios? Al menos alguno de ellos debería salir del plantel, pues serán cuatro opciones. Es decir, uno de ellos o incluso dos podrían quedar muy relegados en los minutos en cancha.