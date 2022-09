Ñublense lamentó recientemente una infartante eliminación vía lanzamientos penales en los cuartos de final de Copa Chile a manos de Huachipato, pero los rojos amanecieron este viernes 30 de septiembre con otra amarga noticia: Jaime García tuvo que ser operado de urgencia por una apendicitis aguda.

Según informó Última Hora Noticias, el director técnico de los Diablos Rojos tuvo que entrar al quirófano a las 6 de la mañana de este viernes después de no poder aguantar más el dolor. Pero los síntomas lo vienen molestando hace un buen rato, aunque ahora no pasaron.

El reporte advierte que desde el lunes pasado García estaba con síntomas, y que incluso también tenía molestias el martes en que los Acereros los eliminaron de Copa Chile, pero tras los exámenes correspondientes se encontró que el oriundo de Cartagena presentó un cuadro de apendicitis aguda.

Así, el "Chacalito" ya fue operado de manera exitosa en una clínica de Chillán, por lo que ya inició su proceso de recuperación. Eso sí, no se han definido los tiempos que durará este y aún no se sabe si podrá estar o no dirigiendo a sus jugadores en el próximo partido de Ñublense por el Campeonato Nacional 2022.

Ñublense chocará este domingo 2 de octubre contra O'Higgins por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2022 en el Estadio Nelson Oyarzún desde las 12:00 horas, y ya eliminados de la Copa Chile el principal objetivo es terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, donde actualmente marchan terceros con 43 puntos.