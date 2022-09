A Jaime García no lo saca ni la U ni un Marcianeke: "Si vienen de Marte a buscarme, con un saco de plata, me quedo en Ñublense"

La gran campaña que ha hecho Jaime García con Ñublense, peleando en la cima de la tabla de posiciones, lo ha convertido en la gran revelación de esta temporada. El técnico tiene a los Diablos Rojos como protagonitas, lo que ha despertado el interés de algunos hinchas de Universidad de Chile.

Luego de años de fracasos y de intentos con técnicos extranjeros que no han estado ni cerca de tener éxito, el Romántico Viajero pelea en la zona de descenso una vez más. La salida de Diego López abrió las postulaciones para el puesto en el Bulla, con el líder de los chillajenos como uno de los favoritos de los hinchas.

Pero no solo por el momento con Ñublense es que Jaime García es el nombre que tienta a los fanático de la U. Su racha invicta ante Colo Colo, con tres triunfos y dos empates en los últimos dos años, parecen ser uno de los puntos principales para pedirlo.

Aunque más allá de lo que se diga, para el técnico no existe otra cosa que su actual club, tal como se lo dejó claro a La Discusión. "Si me vienen de Marte a buscarme, con un saco de plata, me quedo en Ñublense hasta el 5 de noviembre. No dejo al club aunque me pongan un maletín con plata. No he pensado en África, ni Inglaterra ni en nada".

"Soy una persona que tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Este es el club y la ciudad que me paró la olla. Así que estoy concentrado en terminar el torneo de la mejor manera posible. Yo tengo pajaritos en la cabeza. No me interesa que digan que tendré ofertas de tres clubes, ni nada. Yo estoy enfocado en Ñublense y así lo he hecho siempre", añadió el Maestro Longaniza.

Jaime García tiene claro que la campaña con Ñublense puede permitirle dar el gran salto, pero evitar pensar en ello. Eso sí, tras el torneo llegará el momento de decidir. "Hemos conversado con Sergio (Gioino), pero no le hemos dado mayor profundidad porque para mí es más importante terminar el torneo concentrado y metido. Tengo un contrato año a año que me he ganado con esfuerzo, sacrificio, con mucha entrega".

"Me han nombrado de medios nacionales que me quieren de tres equipos y yo siempre he dicho que mi prioridad es Ñublense. Es mi media naranja. Si bien uno busca un tema monetario, también para mí es clave la felicidad, la tranquilidad. Quiero terminar con Ñublense, segundo estar con Ñublense, tercero me enfoco con Ñublense, cuarto quiero todo con Ñublense y quinto estoy feliz. La disposición de seguir está abierta, pero esto es de ambas partes. También es respetable que no me quieran para seguir porque es parte de fútbol y la vida. Yo hasta por temas de salud nunca he dejado botado a Ñublense y solo en noviembre veré qué pasa porque ahora no tengo nada", recalcó.

El Ñublense de Jaime García sueña con ser campeón en el 2022

Jaime García ha mantenido a Ñublense peleando en la parte alta y, si bien todavía hay opciones de ganar el Campeonato Nacional, lo escapado que está Colo Colo hace casi imposible conseguirlo. Sin embargo, todavía tiene la Copa Chile por delante, torneo ideal para consagrar un año dorado para los Diablos Rojos.

Los chillanejos se metieron en los cuartos de final de la Copa Chile eliminado al Cacique y enfrentarán a Huachipato por el paso a semis, donde pueden chocar con Magallanes o Cobreloa. En caso de lograr clasificar a la final, definirían el título con Deportes Antofagasta, Unión Española, Universidad Católica o Universidad de Chile,

Ñublense no quiere desaprovechar uno de sus mejores años en décadas y mucho menos tras haberlo pasado mal en la Primera B. Los Diablos Rojos quieren consagrar su gran temporada con un título, de la mano de Jaime García, el hombre que los hizo volver a creer.