Jaime García es el técnico que más aplausos saca en el fútbol chileno hace mucho tiempo. No solamente por su buen rendimiento a cargo de Ñublense, con quien pelea el título y está en cuartos de final de Copa Chile. También por su discurso lleno de sencillez y buena onda, que evidencia una persona muy natural.

Hace un tiempo, en un live de Instagram, comentó que se reía de los apodos que le ponen. "Entiendo que también es parte del fútbol. A mí no me molesta, me río cuando me ponen Chacalito o Epidemia, me cago de la risa. Al final reírse qué tiene de malo", contó.

Y ahora sorprendió afinando sus cuerdas vocales para cantar un tema romántico en la conferencia de prensa de Ñublense, haciendo dúo con un periodista a quien saludó de manera muy efusiva y lo bautizó como "Chayanne de Chillán".

El tema escogido del cantante puertorriqueño puede tener mucho que ver con el actual momento de los Diablos Rojos, porque entonó "Lo dejaría todo". Quizás pensando en que por levantar una copa este año es buena idea repetir esa frase.

¿Qué nota se sacó? A pesar de que faltó algún jurado como el de The Voice, de seguro que si hubiese ido a Viña del Mar la gente hubiese pedido la Gaviota y de oro, pues por personalidad no se quedó atrás y eso también se premia. Igual le recomendamos que mejor siga por el camino del fútbol.

Claro que el micrófono tuvo que dejarlo rápidamente de lado para enfocarse en lo deportivo, porque además de showman es entrenador. Y el próximo desafío es complejo, porque los chillanejos jugarán en Antofagasta el domingo al mediodía.

"Nos tenemos que ir a sacar la mierda, no tengo otra receta. Debemos jugar como venimos haciéndolo, con sacrificio", comentó el Maestro Longaniza sobre el duelo contra los Pumas, en el que esperan acercarse a Colo Colo que juega ese mismo día más tarde.