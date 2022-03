Jaime García valoró el triunfo de Ñublense este sábado ante Coquimbo Unido. Adelantó el duelo con Unión La Calera en Copa Sudamericana y dejó claro que no deben perder el rumbo con los éxitos.

Jaime García celebra el buen momento de Ñublense pero no se confía para la vuelta ante Unión La Calera: "La Sudamericana es otra cosa"

Ñublense sigue en racha y este sábado nuevamente saltó al liderato del Campeonato Nacional. Los Diablos Rojos derrotaron por la cuenta mínima a Coquimbo Unido, recuperando la punta de la tabla de posiciones y llenándose de confianza para la vuelta ante Unión La Calera por Copa Sudamericana.

Tras el partido, el técnico Jaime García habló en conferencia de prensa y destacó lo hecho por los Piratas, que lo complicaron y mucho. "Tuvieron un segundo tiempo buenísimo, nos atacaron por todas las bandas. Por largos pasajes del segundo tiempo buscamos un orden. No quiero que suene a excusa, tenemos que dosificar y Coquimbo hizo un gran esfuerzo"

"Más allá de un segundo tiempo malo, lo supimos contener. Hasta lo pudimos perder. Se me fueron desgastando de a poco, pero si no hubieran ganado, no pasaba nada. Tuvieron un extraordinario segundo tiempo", agregó el DT.

García reconoció que no lo hicieron bien esta tarde, pero igual celebró. "Me encantaría jugar todos los partidos bien. Trato de que seamos un equipo equilibrado, que va de a poco cimentando el camino. Coquimbo es un rival que empuja, a veces me emociona la entrega que tienen ellos. Que jueguen bien o mal es parte, venimos desgastados. La inercia te hace tirar para atrás".

El técnico insistió en sus elogios a los Piratas y valoró los tres puntos rescatados en el Sánchez Rumoroso. "Es mérito ganarle a Coquimbo, son bravos. No es llegar y pararse. Ellos jugaron bien, nos levantaron el balón. Es mérito, pudieron tener otro resultado".

De todas formas, García sacó pecho por su Ñublense. "Es un equipo que se ha transformado en todo lo que esperaba la gente de Chillán. Ganar acá es difícil y nos paramos de igual a igual. Ellos se fueron con todo, sería el rey si seguía presionando arriba. Era obvio", recalcó.

A no agrandarse ante Unión La Calera

Ñublense se queda con tres puntos de oro, escala hasta el primer lugar y ya se enfoca en su próximo desafío. Este martes 15 de marzo, los Diablos Rojos visitan a Unión La Calera por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana.

En la ida, ambos elencos igualaron sin goles, por lo que necesitan sí o sí un triunfo para meterse en la fase de grupos. El buen momento no nubla a Jaime García, que deja un mensaje claro pensando en los Cementeros. "Tengo un plantel humilde, equilibrado, aterrizado y esto te va posicionando con confianza".

Ya hablando del choque del martes, el técnico señaló que "enfrentaremos a una Calera con buen juego, la Sudamericana es otra cosa. Después jugamos con Unión, se nos vienen días terribles y tengo poco para dosificar. Estoy rotando, pero son lo que han visto".

Finalmente, García tuvo palabras para sus pupilos. "Me saco el sombrero, aguantar a Coquimbo es porque los muchachos le ponen huevos. Lo demás es música. Supimos mantener el equilibrio".