Una de las imágenes que más llamó la atención del inicio de este Campeonato Nacional fue el pésimo estado del estadio Santa Laura. Y es que el tradicional recinto de Unión Española, tras una resiembra ocurrida en los meses sin fútbol, no había alcanzado a estar a tiempo presentable para las primeras semanas de torneo.

Una cancha con más tierra que pasto era el resultado de una serie de complicaciones en el proceso, el cual complicaba a Unión Española, pero también a Universidad de Chile y Universidad Católica, quienes iban a arrendar el reducto de Plaza Chacabuco a los hispanos.

Las últimas imágenes del estadio muestran una mejora importante de las condiciones de la cancha. De hecho, la U decidió que jugará ahí su partido por la séptima fecha del torneo, ante Unión La Calera, demostrando que está todo mejor.

Para hacerlo, Unión Española debió contratar los servicios de Patricio Bustamante, experto canchero que el mismo Marcelo Bielsa alabó en su momento. Actualmente, le hace las canchas a Iquique y Cobresal.

En entrevista con La Tercera, el profesional destacó cómo es que se encontró las condiciones de la cancha: "Hicimos un trabajo acorde el tiempo que se nos dio, que no era mucho. Había que mejorarla para el partido de mañana y creo que cumplimos. Lo primero que hicimos fue nivelarla y luego resembrarla.

"Esperamos hasta el 20 de febrero para ver cuánto era la población que alcanzamos con la resiembra”, comienza diciendo el experto en canchas. “El trabajo fue bastante. Me aseguré que en las dos áreas, especialmente en la norte, donde se veía más daño, se resembrara de manera positiva", agregó.

“Hoy día la pelota corre en una cancha mucho más pareja, no da un bote falso. Vamos a llegar en un 90% con la cancha. Yo creo que en los siguientes partidos se verá mejor porque a medida que pasan los días irá mejorando"

“Estaba horrible esta cancha. Todavía quiero que me expliquen qué cosa quisieron hacer. No hubo reparación, no hubo nada. El que la hizo nunca había hecho una cancha, al parecer. Si la persona quiso hacer una cancha nueva, es claro que no se puede. Uno para hacer una cancha nueva necesita seis meses y los plazos no daban”, agrega

“Fue fatal que jugasen. Era imposible de poder jugar. Si no se lesionó un jugador, fue porque Dios es grande. Mira, con mucho respeto a las canchas de barrio, esta estaba peor que una de ellas", cerró.