Walter Montillo dejó el fútbol profesional para dedicarse a la representación de jugadores. Claro que igual estira los pies en la Kings League, donde llegó a reforzar al equipo del Kun Agüero. "Está entretenido, aunque debo entrenar porque todos se lo toman seriamente", señala en un diálogo con Enzo Olivera, corresponsal de Redgol en Europa.

En esta extensa charla, conversó de lo que está pasando con la Universidad de Chile, elenco que está levantando vuelo tras magras campañas en los años anteriores. "Es extraño, en los últimos años se acostumbró a otra cosa", comenta de entrada.

Alaba lo que hace el cuerpo técnico. "Me hablaron bien de Pellegrino, de cuando estaba en Vélez. Se ve que es un entrenador serio, que sabe lo que quiere. Es un entrenador pragmático, que intenta jugar, poner la pelota al piso, vi algunos partidos de este torneo. Además contrató bien. Hay que darle tiempo, más en esta U que venía sufriendo. Me pone contento que empiece a salir del mal momento, que los refuerzos estén bien y el hincha puede terminar un fin de semana en paz, no con la calculadora en la mano. No es bueno para un equipo tan grande", comenta.

Destaca Montillo el aporte de uno de los refuerzos: Leandro Fernández. "Contagia a los jóvenes, aunque se pelee con el réferi. Es parte de mantener vigente su fuego interno que tiene, como lo hacía en Vélez e Independiente. Eso contagia al joven. Es goleador, se le está abriendo el arco".

Confiesa además que "estos resultados ayudarán a la cabeza de los jugadores, que cuentan con una hinchada que en los malos momentos alientan como loco, imagínate en los buenos. Pero si se relajan, el tren pasa y no lo agarras más. Pero tiene gente grande, Casanova que está siendo capitán debe tirarlos a todos. Debe saber que lo importante es cómo se termina. Están los jugadores, ojalá festejemos a final de campeonato".

Extraña a Carepato con la azul

Montillo también habló de lo que pudo ser el regreso de Marcelo Díaz a los azules, un ex compañero suyo. "Es una lástima que no esté Marcelo Díaz, hubiese sido bueno premiarlo. Si fuera extranjero dices no nació acá, pero él sí nació en el club. Era bueno darle ese reconocimiento y el hincha necesitaba un mimo", comentó.

"No es traer a Marcelo y dejar a otro afuera, pero son decisiones, seguramente no entraba en lo que quería el DT o los dirigentes. Quizás corre un par de kilómetros menos, pero dámelo siempre. Se pone de último hombre para liberar a los centrales para jugar. Tiene una gran visión. El problema es estigmatizar los años por sobre el rendimiento", finalizó con mucha claridad.