Palestino luchó pero no pudo ante Colo Colo en un vacío Estadio Monumental. Los árabes, que igualaron el marcador en el segundo tiempo, parecía que estaban en posición de llevarse al menos un punto, pero terminaron cayendo 3-1 y se complicaron en la tabla de posiciones, donde marchan décimos.

El equipo palestinista dio bastante lucha he hizo ver mal a Colo Colo durante buenos pasajes del partido, pero carecieron de profundidad pese a dominar en la posesión del balón. Un rendimiento que confirma la irregularidad del equipo de Pablo Vitamina Sánchez en esta campaña

Situación que colmó la paciencia de una leyenda del club como Óscar Fabbiani, goleador histórico y un verdadero emblema del fútbol chileno en los años ochenta. El campeón de dos Copa Chile y el recordado Campeonato Nacional de 1978 con los árabes, apuntó a esa irregularidad y pegó un duro aviso al actual plantel.

Fabbiani señaló, en conversación con RedGol que ante Colo Colo "intentaron pero no pudieron. Yo no sé por qué juegan bien un partido y el otro horrible. El otro día dije que me voy a vestir de corto para jugar y salvar esto. Da bronca, no sé qué pasa. Me voy a acercar a los entrenamientos para entenderlo".

Vale recordar que Palestino llegaba con la confianza bien arriba luego de conseguir un triunfo en Copa Sudamericana ante Estudiantes de Mérida, que los metió de lleno en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo. Sin embargo, previo a eso habían caído 5-1 ante Cobresal en La Cisterna.

Ahora, al menos, tendrá una semana entera para recuperarse físicamente y apuntar de lleno al partido que disputarán ante otro equipo que juega competencias internacionales: Ñublense. Los árabes jugarán de local un partido de dos equipos necesitados y que han decepcionado en este inicio de temporada.