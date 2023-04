Colo Colo sufrió, pero logró sacar un importante triunfo por 3-1 sobre Palestino en el Campeonato Nacional. Los albos debieron luchar, especialmente en el segundo tiempo, para poder alcanzar los tres puntos, en un partido donde era vital conseguirlos para arrimarse a los de arriba en la tabla.

Pero el Cacique acusó el cansacio acumulado tras el partido de mitad de semana ante el Monagas por Copa Libertadores. Al equipo le costó y los árabes tuvieron varias chances para empatar e incluso ganar el partido, y solo tras el gol de Alexander Oroz hubo tranquilidad.

Pero además acusó la problemática de jugar si público. Colo Colo jugó el primero de tres partidos en los que no podrá jugar con hinchada propia en el Estadio Monumental. Una sanción a la que se le sumará, seguramente, la que vendrá desde Conmebol por los incidentes en Copa Libertadores.

Panorama complicado que mantiene muy molestos a Blanco y Negro, pero también al plantel y cuerpo técnico. Previo al partido, Alfredo Stöhwing se refirió a la situación y detalló que estos partidos sin hinchada repercutirán en el mediano plazo a las arcas colocolinas.

Para el mandamás de ByN, se trata de "una derrota para nosotros. Unos maleantes nos impiden ocupar el estadio con nuestra hinchada, es incomprensible, triste y frustrante. Habiamos tenido un buen comportamiento, pero todo se echó a perder".

Sobre el posible castigo que venga desde la Confederación Sudamericana, Stöhwing explicó que "no hemos tenido información y esperemos no tener novedades negativas. Prefiero ser optimista, pero no es fácil. La gente no sabe el costo, piden refuerzos para el club, pero no saben el daño que nos hacen, esto nos cuesta cientos de millones".

"Si realmente jugamos estos tres partidos sin público a nivel local, son más de mil millones y ni hablar de Copa Libertadores. Es una catástrofe que va a repercutir en el equipo después", sentenció.