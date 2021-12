El recordado ex futbolista tuvo varios mensajes a favor del electo nuevo Presidente de Chile. Una vez lo confundió con Giorgio Jackson y tuvo duras palabras, pero luego pidió disculpas.

Este domingo Chile conoció al que será su mandatario desde el 2022 hasta el 2026. Con un contundente triunfo, Gabriel Boric se impuso en las Elecciones 2021 ante José Kast y fue elegido como el nuevo Presidente de la República.

El magallánico, hincha de Universidad Católica, logró vencer al candidato de la ultraderecha con una votación histórica. Con el 99,9% de las mesas escrutadas, el abanderado de Apruebo Dignidad aplastó a su rival con un 55,87% contra un 44,13%.

El triunfo de Gabriel Boric de inmediato hizo que los fanáticos del fútbol se volcaran a redes sociales a buscar mensajes. Pero hubo unos que llamaron especialmente la atención. Eduardo Bonvallet hace años atrás entregó su respaldo al electo mandatario, con mensajes que dieron que hablar en su momento.

El fallecido ex futbolista y comentarista deportivo tuvo varios episodios con quienes eran líderes estudiantiles años atrás. De hecho, uno de los videos que más circuló en grupos de ultraderecha fue uno en el que encaraba al nuevo presidente.

"Se dedicó a insultarme. Yo le diría a este muchacho, yo a tu edad, 17 años, estaba en una cuneta llorando por hambre. Y me daban comida los vecinos. A los 17 mantenía a mi familia. Y vos tenís que andar marchando para aparecer en un diario. Malís hongo, ahueonao", dijo en su programa Terra de Gurú.

Pero en aquel momento, Bonvallet en realidad no tenía claro de quién hablaba y una vez se dio cuenta que sus dardos eran contra otro de los dirigentes, se arrepintió. "Quiero pedirle disculpas al niñito Boric. Tú no eres. Fue el otro, Giorgio Jackson. Ese fue el que tuiteó. El pariente de Michael", señaló en su Twitter el año 2012.

Bonvallet y su respeto a Boric

Con la polémica anterior ya aclarada, quedan los mensajes que Eduardo Bonvallet hizo a favor de Gabriel Boric. El Gurú, que siempre fue un crítico de la política chilena, no escondió su admiración por la forma en que en ese entonces el electo presidente se desempeñaba.

En una de las ediciones del programa Mentiras Verdaderas de La Red, el ex futbolista dejó en claro cuál era su visión sobre el magallánico. "No (le creo a los políticos), a ninguno. Tienen que haber buenos políticos, me gustan los consecuentes. Por ejemplo, Gabriel Boric lo es".

Y eso no fue lo único, ya que con el pasar de los años dejó otros mensajes a favor del nuevo mandatario. "Tengo mucho respeto por Gabriel Boric. Él es de verdad", fue uno en los que destacó su forma de ser. "Te respeto, eres inteligente y consecuente, aunque no comparta tus ideas", señaló en otra oportunidad en 2015.

Revisa los mensajes de Eduardo Bonvallet apoyando a Gabriel Boric