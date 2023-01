Everton de Viña del Mar se había movido poco en el mercado de pases, pues sólo había concretado tres refuerzos, incluido el arribo de Sebastián Sáez, aunque también materializaron varias renovaciones, como la del polifuncional e indiscutido Rodrigo Echeverría.

Pero el plantel adiestrado por Francisco Meneghini sumó ahora a un volante ofensivo mexicano, muy técnico y experimentado, que marcó una época en el León: Luis Montes. De hecho, en la victoria de la Fiera ante el Necaxa, que tuvo a Víctor Dávila como protagonista de la gran remontada, el Chapito se emocionó hasta las lágrimas con la despedida que le brindó el público en el estadio Camp Nou.

Con el correr de las horas, los Oro y Cielo confirmaron el secreto a voces y anunciaron el arribo del talentosísimo futbolista nacido en Ciudad Juárez, quien llegó a ser campeón de la Copa de Oro de la Concacaf con la selección de México. Y lo hicieron con una alusión directa a Dragon Ball.

El diálogo de Luis Chapito Montes con Gokú

Fue una conversación entre Gokú, el protagonista de la serie japonesa y Luis Montes, la estelar incorporación evertoniana. "Llegó el momento, Chapito. Así es la vida de un saiyayin. Llegaste a este lugar para elevar al máximo tu ki, ganaste muchas batallas y luchaste con honor. Cumpliste tu misión en este estadio. Es momento de partir", dice la parte inicial la charla.

"Gracias, Gokú, tú me has enseñado todo lo que sé. Gané muchas batallas y hoy me voy feliz", apuntó el zurdo de 36 años, quien en 2011 llegó al León de México desde el Pachuca. "Aún tienes mucha fuerza para combatir y ahora lo harás en otro lugar", le apuntó Gokú.

"Te espera la armadura Oro y Cielo. Verás la Ciudad Jardín a la orilla del mar. ¿Estás listo?", preguntó nuevamente la voz del personaje. "Estoy listo", respondió el azteca. "Es hora de la teletransportación, te mando un kame-hame ha", cerró el diálogo Gokú. Y el video da un salto y muestra al Chapito con la indumentaria de Everton, a punto de salir al césped del Sausalito.