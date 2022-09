Una insólita y escandalosa polémica fue la protagonizada por el árbitro Cristian Garay en el duelo entre Everton y Ñublense por la fecha 25 del Campeonato Nacional, en el estadio Sausalito de Viña del Mar, duelo fundamental para los de Chillán en su difícil misión de alcanzar a Colo Colo en la punta de la tabla.

Corrían los 54’ y Pedro Sánchez abrió la cuenta con gol para Everton. Sin embargo, Garay puso pausa en contacto por audio con el VAR y tras dos minutos de conversación con la caseta anuló la conquista ordenando continuar el juego.

Es que en la creación de la jugada había al menos dos jugadas milimétricas por revisar con opción de offside. Anulado el tanto, el arquero de Ñublense, Nicola Pérez, estaba casi listo para rechazar el balón desde su área tras la posición de adelanto, pero entre reclamos de Everton, el feed-back entre el VAR y el réferi contuaba…

Hasta que Garay se decidió a ir al monitor y tras revisar la jugada con las líneas del VAR, validó el mismo gol que segundos antes había anulado.

En los comentarios de la transmisión de TNT Sports, Cristián Basaure compartió su sorpresa por el inaudito suceso VAR ocurrido en Sausalito: “para mi es de VAR, el ojo no permite asegurar si está o no (fuera de juego)”, dijo el táctico de RedGol.

Basa agregó que fue un offside “de software, que todos sabemos tiene limitaciones -en ese momento el árbitro valida el gol anulado-. No… es muy extraño, es muy particular. Es una jugada factual, es fuera de juego o no, pero que el árbitro vaya a interpretar si es fuera de juego o no, es muy raro, no lo había visto nunca”.

Cristián Basaure concluyó que “el fuera de juego, para que entienda la gente, es factual, no es interpretable como una mano. Desde el VAR dices al árbitro: a ver, para nosotros amplía el volumen, pero ver a verla. Pero el fuera de juego es o no. Por eso es muy raro que la vaya a ver y cambie una decisión de VAR. Es muy particular”.

