Erwin Durán no escondió su molestia por la demora en el partido de Promoción. Dijo que el plantel ha perdido la alegría y que están preocupados de lo que pase con los jugadores que deben salir.

El fútbol chileno vive días de incertidumbre y polémica tras la denuncia por dobles contratos contra Deportes Melipilla. Los Potros fueron acusados por Universidad de Chile en medio de la lucha por evitar el descenso y fueron castigados con la expulsión de la Primera División. Aunque por ahora resta saber lo que pasará en su apelación.

El hecho ha retrasado mucho más de lo esperado el partido de Promoción para conocer al último equipo que protagonizará el Campeonato Nacional 2022. No obstante, fue de cualquier cambio en la tabla de posiciones, hasta ahora la sanción contra los melipillanos no afectaría en nada el cierre del torneo, dejando a Huachipato en Primera B y a Curicó Unido enfrentando a Deportes Copiapó.

En conversación con LUN el técnico del León de Atacama, Erwin Durán, se refirió al triste presente que vive el plantel, que no tiene idea cuándo jugará el duelo. "Hemos perdido la alegría, esto se ha ido enfriando después de todo lo que se vivió tras los triunfos ante Puerto Montt y Temuco. Para la misma gente en la ciudad y para cómo estaban los hinchas se ha ido perdiendo el encanto".

"Tomamos la determinación de que los muchachos salieran a sus casa, el que podía que saliera de Copiapó y viajara a ver a su familia, aunque no todos pudieron hacerlo. Yo mismo vine a Concepción a ver a los míos", agregó.

Durán, que confirmó que vuelven a entrenar el 2 de enero, dejó claro que la demora está pasándoles la cuenta. "Se ha tornado todo muy complejo, muy difícil. No lo estamos pasando bien. Los jugadores están muy preocupados por diferentes cosas: sus familias, el futuro, los términos de contratos y los arriendos. Por ahí tuvimos unos contagios porque algunos tuvieron que juntarse a vivir de a tres o cuatro y uno contagió al resto de la casa".

Copiapó se lanza contra Huachipato

Deportes Copiapó es el equipo que peor lo ha pasado con la denuncia contra Deportes Melipilla. El castigo contra los Potros hasta ahora no modifica en nada la tabla de posiciones, por lo que la demora en el duelo de Promoción no tiene mucho sentido más allá de la espera de un premio para los que quedaron más complicados en el fondo.

Ante este panorama, Erwin Durán se lanza con todo contra el equipo que se salvaría de la B si llegan a restarse puntos. "El fallo para nosotros no significa nada y todos sabemos que tienen apelación (...) El problema fue detener el partido de nosotros. Después se veía el otro problema, pero todo lo que se ha hecho es para salvar a Huachipato. Pararon el fútbol chileno para salvar un equipo. Está programada la Supercopa, el inicio del torneo de 2022 y nosotros aún no terminamos el de este año. Hay cosas que no entiendo".

En esa misma línea, el DT de Copiapó recalca que no ha sido fácil mantener la motivación de sus cracks. "Estábamos entrenando normal, tratamos de disfrutar, pero me doy cuenta y conozco a mis jugadores. Hay preocupación, desgano por momentos. Nadie sabe nada, no se nos informa nada. Hay una falta de respeto total. Nadie se preocupa qué estamos viviendo".

"Fijamos estos días libres, tengo línea directa con ellos y les pedí que se olvidaran un poco de todo esto, aunque es difícil. La idea es que en estas fiestas disfruten a su gente y se llenen de cariño y afecto. El domingo nos volvemos a reunir y espero encontrarlos en mejores condiciones anímicas", complementó.

Finalmente Durán se mostró preocupado por el futuro del plantel, que se quedará sin jugadores por el término de algunos vínculos. "Los contratos tienen fecha y terminan. El presidente verá qué solución se le puede dar a eso, aunque sino podemos contar con ellos qué se le va a hacer. Todo esto acarrea muchas cosas, como competir en desigualdad porque los de primera están completos, no se les ha ido nadie a Curicó ni Huachipato y lejos el equipo más perjudicado es Copiapó".