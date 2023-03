Matías Fernández no entró en la nómina de Eduardo Berizzo para el amistoso de la selección chilena ante Paraguay.

El mensaje de Matías Fernández tras no ser llamado a la Roja: "No siempre conseguimos lo que queremos"

La selección chilena ya tiene su primera nómina para el único amistoso de la fecha FIFA de marzo. El técnico Eduardo Berizzo escogió a 20 jugadores que militan en el extranjero de cara al partido ante Paraguay, a disputarse el lunes 27 de marzo en el Estadio Monumental.

En el listado destacó una ausencia: la de un campeón de América. Pese a haber levantado la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con Independiente del Valle, el lateral Matías Fernández no entró entre los elegidos del Toto para el primer desafío nacional de este 2023.

Dado los cuatro títulos que ha ganado a solo ocho meses en el fútbol ecuatoriano, la ausencia del formado en Santiago Wanderers llamó la atención entre los hinchas, quienes piden una oportunidad para Fernández en un nuevo proceso de la selección.

El jugador, por su parte, se mantuvo en silencio salvo un mensaje que dejó en redes sociales. "No siempre conseguimos lo que queremos, pero tarde o temprano la vida nos concede aquello que merecemos", escribió Fernández en su cuenta de Instagram.

En el pasado, Fernández manifestó que su meta era recibir un llamado de la Roja. "Representar a mi país es lo mejor que me puede pasar y es una de las metas que tengo. Espero que se me pueda dar en algún momento. Si no es ahora, que sea después", comentó el lateral poco después de la Copa Kirin.

"Creo que estoy en condiciones. Soy de los que siempre dice que se puede trabajar más y estar en un mejor nivel, creo en el trabajo personal y estoy muy ilusionado con el momento que estoy pasando", sumó.