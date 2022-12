Es cierto que hay árbitros que se creen figuras en la cancha. Pero sólo hay uno que sueña con ser una estrella fuera de ella. Hablamos nada menos que del mejor réferi chileno en la actualidad, Piero Maza Gómez, quien confesó su afición por la música y su deseo de haber seguido una carrera de cantante.

Entrevistado por ArbitroCL, el juez FIFA reveló si tenía un sueño frustrado al margen de la actividad referil. "Sí, la verdad es que me hubiera gustado ser cantante, músico", contestó. "Un músico connotado. Ese es como mi gran sueño. Ahí hubiese sido feliz, haberme llamado Piero Fonsi, algo así, jajajá", sorprendió.

Fonsi es el nombre artístico de Luis Fonsi, o Luis Alfonso Rodríguez, cantante portorriqueño de vasta trayectoria e intérprete de hits como Despacito, No me doy por vencido y Quién te dijo eso; que en Chile incluso fue jurado de una de las ediciones del estelar The Voice y estuvo en el Festival de Viña del Mar en 2018.

"La verdad es que me hubiera gustado ser músico. Me encanta la música y si tuviera un sueño frustrado sería ese: haber cantado bien, o haber tocado un instrumento bien. La música también es maravillosa, igual que el deporte", sentencia Maza en una inédita revelación de su vida fuera del fútbol.

¿Piero Maza se parece o no a Luis Fonsi?



La confesión de Piero Maza no pasó inadvertida en el círculo de seguidoras del cantante Luis Fonsi. Son las incondicionales que llevan más de veinte años detrás de la carrera del portorriqueño y que incluso han viajado al Caribe a visitar su país. Pamela Sánchez, presidenta del Fans Club Oficial Fonsi Chile, hace la comparación con el árbitro.

"A ver... físicamente Piero no es muy atractivo jajajá", dice de entrada. Y asegura que el réferi se ve "más viejo" que la estrella musical, aunque Maza tiene 38 y Fonsi, 44 años. "Le falta juventud y belleza, pero el corte de pelo es el mismo. Le quitaría orejas, le pondría bronceado y su linda sonrisa", reflexiona.

Pero si Maza piensa como Fonsi, seguramente "no se dará por vencido".