No + violencia

No + violencia

La violencia en los estadios ha sido el protagonista indeseado de la temporada del fútbol chileno que termina en estos días. Más de la mitad de los equipos han sufrido incidentes protagonizados por sus hinchas, o bien, han lamentado sanciones y la negativa de las autoridades para utilizar los estadios.

En este contexto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, visitó la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas para presentar el Plan de Operaciones y Seguridad del Fútbol Chileno, iniciativa que cuenta, entre otras medidas, con la conformación de una mesa de trabajo con las autoridades, el endurecimiento de las sanciones para los culpables de hechos de violencia y la utilización de la tecnología de reconocimiento facial.

Ante esto, la diputada Marisela Santibáñez se reunió con Milad y pidió todo el apoyo del Ejecutivo para avanzar en esta materia. "Me parece que el plan avanza en el sentido correcto y no sólo en el sentido correcto, si no que es primera vez que escucho un plan tan contundente respecto de la seguridad en los estadios", explicó.

La representante del Partido Comunista hizo un llamado a la coalición de Gobierno que encabeza el Presidente Gabriel Boric para prestar atención al proyecto. "La voz de Pablo Milad, que representa a la ANFP, tiene que ser escuchada en el Ministerio del Interior, que se ocupa de la seguridad, o por nuestro Gobierno", sentenció.

Con ese fin, la parlamentaria del distrito N° 14 pidió un trabajo colaborativo. "Hay que trabajar en conjunto: la ANFP, una entidad privadad, nosotros que somos fiscalizadores por esencia, los diputados y diputadas, y también el Ejecutivo. Es fundamental la presencia del Ejecutivo. Mi compromiso es que Pablo Milad sea recibido en La Moneda, ojalá por Carolina Tohá o el señor (Manuel) Monsalve, ministra y subsecretario, para hablar de este plan que efectivamente le hará mucho bien a nuestro fútbol", anticipó.

Finalmente, la diputada oficialista manifestó su confianza en la colaboración del Ejecutivo. "Tengo la seguridad de que así va a ser y que el fútbol es importante para este Gobierno, pero no sólo por el área deportiva, si no también por la inseguridad que provoca estar en el estadio a las familias", puntualizó.

Finalmente, Marisela Santibáñez sentenció que "cuando se trata de delincuencia, tenemos que hablar de forma macro, no solamente estigmatizar al hincha que va al estadio, donde de repente se provocan desmanes".