No + violencia

La celebración de la estrella 33 de Colo Colo no fue para todos. El periodista Rodrigo Arellano, del área deportiva de TVN, denunció un ataque perpetrado por barristas del Cacique durante la cobertura que realizaba en el estadio Monumental, a la espera de la llegada del plantel del cuadro popular desde Coquimbo, el pasado domingo.

A través de sus redes sociales, Arellano comentó los detalles del incidente. "En el momento de la agresión no los grababa (a los agresores), no los increpé, no los miraba. Sólo estaba ahí planificando cómo entrar al Monumental para recibir a los campeones. Mi día más triste en 30 años de fútbol, pero hay que seguir", sentenció el profesional.

El comunicador acompañó el mensaje con una imagen donde muestra el resultado de la agresión recibida, un corte en el tabique nasal y una contusión en el hueso frontal del cráneo. "Diagnóstico: heridas faciales severas y descartada fractura. Gracias por la preocupación y apoyo", complementa en su cuenta de Instagram.

El mismo periodista había adelantado lo sucedido el domingo en Twitter: "Se acabó. Acompañé la fiesta Alba hasta dónde me dejaron algunos violentos. Felicidades a las familias, niños e hinchas que estaban ahí. Nunca voy a dejar solo a mi compañero en terreno. Triste, pero convencido de que podemos ser mejores. Seguiré hablando de fútbol chileno".

Después de su consagración como campeones por adelantado, Colo Colo recibirá a O'Higgins este domingo por la penúltima fecha del Campeonato Nacional, en el estadio Monumental, encuentro en el que se realizará la ceremonia oficial de premiación del cuadro como flamante campeón de la competencia nacional.

El encuentro está programado para las 17:30 horas y de momento el Cacique no contará con Brayan Cortés, que se realizará una cirugía por una fractura facial, mientras Maximiliano Falcón aparece en duda por una molestia muscular.