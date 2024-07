Las autoridades del Hard Rock Stadium afirman que sostenían "reuniones diarias" con Conmebol en materia de seguridad y que el tema no corrió por cuenta del organismo.

Hay un dicho popular que reza que “más rápido se pilla a un mentiroso que un ladrón”. Bien se podría aplicar para la actitud que tomó Conmebol por los graves incidentes ocurridos en la Final de la Copa América, donde culpó al Hard Rock Stadium por los hechos.

Al día siguiente del escándalo en Miami, el ente rector del fútbol sudamericano escribió que “estuvimos sujetos a las decisiones que tomaron las autoridades del recinto, acorde a las responsabilidades contractuales, establecidas para la operación de seguridad”.

No fue lo único, porque Conmebol aseguró que “se recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta envergadura, los cuales NO fueron tomados en cuenta“. Pues bien, no tardó mucho en haber respuesta.

Las autoridades del Hard Rock Stadium de Miami lanzaron un comunicado en sus canales oficiales, donde desmienten categóricamente los dichos del organismo que preside Alejandro Domínguez, y exhiben pruebas que apuntan a la responsabilidad exclusiva del ente con sede en Luque del escándalo.

La respuesta desde Miami a Conmebol por caos en Copa América

“Hard Rock Stadium ha recibido de manera segura cientos de eventos de clase mundial en sus 37 años de historia (…) En cada uno de ellos, la seguridad fue un esfuerzo conjunto entre el organizador, las agencias policiales locales y el lugar“, inicia el descargo del recinto.

En esa línea, agregan que “trabajó en colaboración con Conmebol, Concacaf y las fuerzas del orden locales en la seguridad tanto antes como durante la Copa América (…) Se aplicó, y en muchos casos superó, las recomendaciones de seguridad de la Conmebol durante todo el torneo y la final”

Finalmente, Hard Rock Stadium agradece a su personal por “dar prioridad a la seguridad de todos los asistentes a pesar de la magnitud sin precedentes del comportamiento agresivo e ilegal de un subgrupo de hinchas revoltosos“.

