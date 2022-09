Manuel de Tezanos dejó como chaleco de mono a Mauricio Israel en su programa de YouTube, reveló una yayita de su primera etapa en Chile y pidió que se querellaran en su contra. El hombre de Círculo Central le respondió con todo: "Estuve quince años fuera, cometí el error de irme, pero me cansé de que hablen y de no defenderme".

El regreso de Mauricio Israel a Chile no pasó inadvertido para nadie. El controvertido presentador televisivo aclaró decenas de juicios por deudas y volvió al país como conductor del espacio Círculo Central, de TV+. Y desde ahí ha reiniciado su carrera siempre de la lado de la polémica y los datos picantes sobre el fútbol nacional.

Sin embargo, Manuel de Tezanos no parece muy de acuerdo con el periodista de ascendencia judía. En su polular canal de Youtube, Balong, el popular Manoel dejó literalmente como chaleco de mono a Israel hace tres semanas. Lo primero fue poner en duda su autoridad en materia periodística y la de su compañero de panel, Felipe Bianchi.

"No veo Círculo Central y no creo en el 66,7 por ciento de los periodistas que están ahí. Salvo Marco Sotomayor, que tiene todos mis respetos. Pero no vamos a creer en el Rabino, por favor. No creo nada de lo que dice ese hombre. ¿Por qué habría de creerle? ¿Una persona que huyó del país hasta que prescribieron sus demandas por estafas?", sentenció MDTP.

De Tezanos tenía bastante más que agregar. "Un hueón que, cuando yo trabajaba con él en Pasión de Primera, jugaba al solitario básico de Windows y no miraba los partidos. Un hueón que se iba a hablar por celular y volvía y comentaba, como si estuviera viendo el partido. ¿A él le vamos a creer?", sentenció Manoel.

Manuel de Tezanos pide querella contra Mauricio Israel



Manuel de Tezanos reaccionó ante una pregunta de sus seguidores después de una edición de Círculo Central en la que Mauricio Israel aseguró que el presidente de Huachipato, Victoriano Cerda, había "puesto plata" para comprar Universidad de Chile y que ese monto fue devuelto con la compra de Ignacio Tapia.

"No es que esté defendiendo a nadie yo, yo no tengo pruebas, pero no voy a creer en las pruebas del Rabino. Es fácil hablar. Ojalá Victoriano Cerda demande al Rabino, me gustaría ver esa demanda. Sería místico. ¿Te cachai se tiene que ir del país de nuevo? Ya sabemos que es capaz", comentó Manoel.

Y luego recalcó que no tiene "rencillas" ni "nada contra el Rabino. No me hizo nada. Pero hueón: es el Rabino. No puedes creerle nada. ¿Por qué después de que estafó a sus amigos le vamos a creer algo al Rabino, que no sea pensar que está vendiendo humo gratuitamente?", completó MDTP.

Con tres semanas de desfase vino la respuesta de Israel. El periodista cerró la última edición de Círculo Central con una dura advertencia contra De Tezanos. Puso una fotografía del dueño del Balong de fondo y empezó a darle. "Seguramente usted no tiene idea de quién se trata. Probablemente, porque no tiene ninguna trayectoria", arrancó el presentador.

"Y él se ha permitido basurear la trayectoria de don Felipe (Bianchi) y la mía. Ya me cansé. Estuve quince años fuera, cometí el error de irme, pero me cansé de que hablen y de no defenderme. Y voy a usar esta tribuna para defenderme todas las veces que sea necesario. ¡Porque me aburrieron!", exclamó.

Finalmente, Israel dejó abierta la polémica para la próxima semana, aunque se adelanta que su respuesta será iracunda: "Y de esto, de lo que dijo, del basureo, el próximo domingo en Círculo Central", anunció al salir del aire. Una polémica de ribetes mayors que amenaza al dos rostros del periodismo deportivo y que sacará chispas".